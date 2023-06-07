Sakarya'da Gezgin Arıcılar Yoğun Mesai Harcıyor

Havaların ısınmasıyla kovanlarını yaylaya çıkaran gezgin arıcılar, Sakarya'da bal üretimi için yoğun mesai harcıyor. Kent genelinde 92 bin aktif kovanda üretim gerçekleştirilen bölgede, arıcılar kestane ve yayla balı üretimi için çalışıyor.

Sakarya'da havaların ısınmasıyla kovanlarını yaylaya çıkaran gezgin arıcılar, bal üretimi için yoğun mesai harcıyor.

Akyazı ilçesinde kestane ağaçlarının bol olduğu 1541 rakımlı Keremali Yaylası'na çıkan arıcılar, burada gün boyu arı ve kovanlarının bakımını yapıyor.

Yoğun bal mesaisini sürdüren gezgin arıcılar, bu yıl kent genelinde 1300 ton rekolte bekliyor. Arıcılar, kestane ve yayla balı sağımının ardından çiçek balı üretimi için zengin bitki örtüsüne sahip bölgelere gidecek.

"Kent genelinde 92 bin aktif kovanda üretim gerçekleştiriliyor"

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, AA muhabirine, arıcıların yaklaşık yüzde 90'ının yaylalara çıktığını belirterek, "Şu anda burası kestane balı beklediğimiz bir bölge. Daha yüksek bölgelere çıkanlar da yayla balı üretiyor. Kestane balı üreten arıcılarımız ise daha sonra ayçiçeği ve yayla balına çıkacak." dedi.

Kent genelinde 92 bin aktif kovanda üretim gerçekleştirildiğini aktaran Ör, "Bir miktar kaydı olmayanlar da var. Yani Sakarya'da 100 bin gibi bir kolonimiz var. Bu yıl 1300 ton bal bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Akyazı Tarım ve Orman Müdürü Veysel Meydan da arıcılığın, hem tarımsal üretimin devamlılığı hem de bal üretimi ve farklı arı ürünlerinin ortaya çıkması açısından önemli faaliyetlerden biri olduğunu anlattı.

Sakarya'da yaklaşık 900, Akyazı'da da 78 arıcının olduğunu belirten Meydan, üreticilerin kestane balı sezonuna başladığını dile getirdi.

Bal üreticisi Ömer Akbal ise kestane çiçeği açmaya başladığında yaylalara göç ettiklerini belirterek, "Arılarımızı yaylaya getirdik. Burada kestane ve yayla balı üretiyoruz. Daha sonra yeni üretimler için Trakya bölgesine gideceğiz." dedi.

Bu sezon iyi bal alacaklarını ümit ettiklerini dile getiren Erol Uzun, duruma göre daha yüksek yerlere çıkabileceklerini kaydetti.