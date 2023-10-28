Sakarya'da Fındık Üreticisi Devlet Destekli Sulama Sistemiyle Verim Artırıyor

Sakarya'da bir fındık üreticisi, devlet destekli toprak altı damla sulama sistemiyle bir yandan ürünlerinin verimini artırırken bir yandan su tasarrufu sağlıyor. Kadir Tike, bahçesinde kurduğu otomatik sulama ve gübreleme sistemiyle fındığın verimini artırdı.

Sakarya'da bir fındık üreticisi, devlet destekli toprak altı damla sulama sistemiyle bir yandan ürünlerinin verimini artırırken bir yandan su tasarrufu sağlıyor.

Karapürçek ilçesinde yaşayan Kadir Tike, salgın sürecinde İstanbul'dan ilçeye yerleşerek fındık üretimine başladı.

Tike, 40 dönümlük bahçesinde devlet desteğiyle kurduğu toprak altı otomatik sulama ve gübreleme sistemiyle fındığın verimini artırdı.

Bahçesini bir saatte sulayıp gübreleyen Tike hem zaman ve sudan tasarruf etti hem de rekolteyi artırdı.

"Vahşi sulama yapmıyoruz"

Kadir Tike, AA muhabirine, bahçesinden daha fazla verim almak için araştırmalar yaptığını söyledi.

Araştırmaları sonucunda hem sulamayı hem gübreyi toprak altından vermeyi kararlaştırdığını anlatan Tike, buna yönelik devlet desteğiyle sistem kurdu.

Tike, ilk zamanlar 100-120 kilogram civarında fındık aldıklarını belirterek "Bu sene bunu 250-270 kilograma kadar çıkardık ama bundan sonraki seneler 500-600 kilogram civarında fındık almayı düşünüyoruz." dedi.

Tike, sistemin kendisine kolaylık sağladığını, su alan fındık ile almayan arasında çok büyük fark gözlemlediklerini belirterek sistemin, fındığın gelişimine büyük katkı sağladığını dile getirdi.

"Vahşi sulama" yapmadığını vurgulayan Tike, "Az su veriyoruz, fındık çok su sevmez, toprağımızı nemlendirmemiz yeterli. Hem gübremizi veriyoruz hem sulamamızı yapıyoruz." diye konuştu.

"Üreticiler verim ve kalite artışından memnun

Firma yetkilisi ziraat mühendisi Ali Han Hikmet Bayram ise yüzey altı ve basınçlı sulama sistemlerinde çiftçiye sıfır faizli kredi desteği ya da yüzde 50 hibe desteği şeklinde destekler sağlandığını kaydetti.

Türkiye'de fındık veriminin dekar başına ortalama 90 kilogram olduğunu aktaran Bayram, doğru usullerle yapılan sulama ve gübrelemeyle verim önemli ölçüde arttığını anlattı.

Doğru sulamanın önemine işaret eden Bayram, "Şu anda damla sulama sistemi kurulan ve yüzey altı damla sulama sistemiyle sulanan ve gübrelenen bahçelerdeki ortalama verim, dekardan yaklaşık 400 kilogram civarında. Üretici bu verime, toprak yapısı ve arazi çeşitliliğine bağlı olarak 2 ya da 3 yıl içerisinde çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bayram, geçen yıl Samsun'da bir üreticinin dekardan 700 kilogram fındık hasat ettiğini dile getirerek "Yüzey altı damla sulama sistemi fındıkta yaklaşık 7 yıl önce başladı ülkemizde. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon'dan Sakarya-Kocaeli arasındaki bütün iller dahil şu ana kadar ortalama 15 bin dekar alanda kurulmakta, kuruldu ve çalışmakta. Üreticiler bu noktada verim ve kalite artışından memnun. Bitkinin ihtiyacını uzman ziraat mühendisleriyle değerlendirip, ihtiyacını şekillendirip ona göre bahçesine yatırım yapmasını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.