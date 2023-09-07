Sakarya'da Çiftçiler Mısır Fiyatını Protesto Etti

Haber : ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Sakarya'da çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından mısır taban fiyatının ton başına 6 bin lira olarak açıklanmasını Kent Meydanı'nda protesto etti. Akyazı'da çiftçilik yapan Selçuk Manav, "Şimdi mahsulümüzü satıp borcumuzu, ilacımızı nasıl ödeyeceğiz; hiç bilmiyorum. Hiç yüzüm gülmüyor. Moralim çok bozuk" dedi. Reyhan Uzun da "Mısırı yüksek veremezsek ben çocuklarımı nasıl okutabilirim? En aşağı 10 TL olması lazım mısırın fiyatının. Dayanamayacağız" diye konuştu.

TMO, bu yıl için mısır taban fiyatını ton başına 6 bin lira olarak açıkladı. Sakarya Ziraat Odaları Birliği, beklentilerinin altında kalan fiyatı Kent Meydanı'nda bugün protesto etti. Eyleme CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent de katıldı. Eylemin ardından çiftçiler, taleplerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

"BU ŞARTLAR ALTINDA GEÇİNEMEYİZ"

Akyazı ilçesinde babasından, dedesinden kalma mesleği 7-8 yıldır yaptığını belirten Selçuk Manav; mısır, pancar, buğday, marul ektiklerini söyledi. Manav, sıkıntılarını şöyle anlattı:

"Mısıra verilen komik rakamlardan dolayı geldik buraya. Birlik olup sesimiz daha çok çıksın diye geldik. Çok komik bir para verildi. Bu şartlar altında biz geçinemeyiz. Girdilerimiz çok çok ağır. Buğday, mısır, pancar hepsi çok kötü durumda. Yani mazot, ilaç çok büyük paralar. Biz bu yükün altından artık kalkamayacağız. O yüzden sesimizi burada dile getirmeye geldik. Gittiği yere kadar. Önümü göremiyorum. Şu anda gübre alırken kooperatife borçlanıyoruz. Şimdi mahsulümüzü satıp borcumuzu, ilacımızı ödeyeceğiz; nasıl ödeyeceğiz, nasıl çıkacağız işin içinden, hiç bilmiyorum. Hiç yüzüm gülmüyor, hiç. Moralim çok bozuk. 2 tane oğlum var. Gelecekleri var, ikisi de okuyor. Ben bunlara nasıl bir gelecek hazırlayacağım, ben onu düşünüyorum."

"SAKARYA'DAN YÜZDE 80'İNİN ÜZERİNDE OY ALDI"

Mısır alım fiyatı beklentisiyle ilgili de Manav, şunları söyledi:

"Benim beklentim, açık konuşayım, 10 liraya yakın bir rakamdı. Geçen sene 4 bin 700 liraya mısır sattım. 1,5 liraya geçen sene mısır tohumu aldım. Bu sene mısır tohumu 3-3,5 lira. Ben ona keza dedim ki geçen sene mısırı 4 bin 700 liraya sattım, bu sene de 10 bin lira gibi mısırın fiyat artışı olur diye bekledim. Fiyat açıklanınca şok oldum. Keza buğday da yetiştirdik. Yani çürüyor şu anda buğdayım. 4-4,5 lira, komik. Geçen sene verdiğim paraya aynı şekilde benden buğday istiyorlar. Ben geçen sene 7,5 liraya gübre aldım. Bu sene 12,5-13,5 liraya gübre aldım ve aynı şekilde benim buğday satmamı bekliyorlar. Çiftçi sahipsiz. Çiftçinin arkası yok. Tarım Bakanı değişti. Dedik ki çok güzel oldu. Yeni bir Tarım Bakanı geldi. Dertlerimizden, halimizden anlar. Bu da aynı şekilde çıktı. Bizim bir Allah'ımız var, başka hiç kimsemiz yok. Olmuyor. Mazot 40 liraya dayandı. Çiftçiye sen ucuz mazotu versene, çiftçiye sen gübreyi versene. Hiçbir şey yok. Bu adam bizim çok canımızı yaktı ve Sakarya'dan da yüzde 80'inin üzerinde oy aldı ya. Yani korkuyorum söylemeye. Sakarya çiftçisi değil, Türkiye geneli çiftçi çok kötü durumda. Ne olacak, bilmiyorum. Nasıl hanemi, ailemi geçindireceğim; kara kara düşünüyorum."

"MISIRIN EN AŞAĞI 10 TL OLMASI LAZIM"

Akyazı'nın Düzyazı Köyü'nde çiftçilik yapan Reyhan Uzun da eşiyle ve bir çocuğuyla birlikte eyleme geldi. 23 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Uzun, "Ekmeğimiz tarladan. Biz üreticiyiz" dedi. Uzun, şöyle konuştu:

"Bizim beklentimiz mısırın yüksek olması. Yükseltilmesini istiyoruz mısır fiyatlarının. Gübre çok pahalı, mazot pahalı. Biz bunları alırken bir yandan çoluk çocuk da okutuyoruz. Bunları okutamıyoruz. Mesela bu sene okutacaksak çok zor durumdayız yani. 3 tane kızım var, ikisi üniversitede. Şu an bir tanesi de lise son sınıf. Bunları okutmamız için bizim de mısırın yüksek gitmesine ihtiyacımız var sonuçta. Mısırı yüksek veremezsek ben çocuklarımı nasıl okutabilirim? En aşağı 10 TL olması lazım mısırın fiyatının. Dayanamayacağız. Şimdi okullar, üniversiteler açılacak. Dayanamayacağız yani. En kısa zamanda mısırın fiyatının yükseltilmesini istiyoruz. Talebimiz bu yönde. Mısır çiftçileri olarak çok zor durumdayız. Mısırın fiyatının yükseltilmesini istiyoruz."