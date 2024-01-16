Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi Durakları İçin İhaleye Çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif noktalarında bulunan 10 ticari taksi durak yerinin işletilmesi için ihaleye çıkıyor.

Toplam 10 ticari taksi durak yeri için gerçekleştirilecek ihalelerin ilki, 23 Ocak Salı günü yapılacak. İlk ihalede, Kocaali Bizim Taksi Durağına 5 plakalık, Kocaali Garaj Taksi Durağına 2 plakalık, Kocaali Hastane Taksi Durağına 6 plakalık, Kocaali Kirazlı Taksi Durağına 5 plakalık, Sadıka Sabancı Hastane Taksi Durağına 5 plakalık ve Yazlık Taksi Durağına 5 plakalık işletme hakkı ihale edilecek. 30 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek ikinci ihalede ise Akyazı AVM Taksi Durağına 6 plakalık, Akyazı Terminal Taksi Durağına 5 plakalık, Arifiye İstasyon Taksi Durağına 2 plakalık ve Beşköprü Taksi Durağına 5 plakalık işletme hakkı ihale edilecek. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak. - SAKARYA