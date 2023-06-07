Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi Fikir Yarışması için başvurular devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi geleceğin Sakarya'sını genç fikirlerle hazırlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen ödüllü Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi Fikir Yarışması için son başvuru tarihi 2 Temmuz Pazar. Serbest Fikirler ve Fikirden Girişimciliğe olmak üzere 2 temada düzenlenecek yarışmada kazananlar ödüllerin sahibi olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi geleceğin Sakarya'sını genç fikirlerle hazırlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen ödüllü Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi Fikir Yarışması için son başvuru tarihi 2 Temmuz Pazar. Serbest Fikirler ve Fikirden Girişimciliğe olmak üzere 2 temada düzenlenecek yarışmada kazananlar ödüllerin sahibi olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin geleceğine yön vermek için üretmeye, geliştirmeye ve kazandırmaya devam ediyor. Gençlik projelerine ağırlık veren Büyükşehir, geleceğin Sakarya'sını genç fikirlerle hazırlıyor. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 2'ncisi düzenlenen ödüllü Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi Fikir Yarışması'na başvurular 2 Temmuz Pazar gününe devam ediyor. Yarışma hakkında detaylara ve başvuru rehberine sakarya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi, "Serbest Fikirler" temasında belirlenen altı farklı kategoride şehrin önceliklerine göre proje başvurularını kabul ediyor. Atölyenin bu yıl ilk kez uygulanacak olan "Fikirden Girişimciliğe" temasında ise yenilikçi ürün, tarım girişimciliği ve iş süreçlerini (proses) geliştirmeye yönelik fikirler üretiliyor. Proje sayesinde girişimcilerin sektörle buluşması sağlanıyor. Gençler açık ofislerden yararlanarak girişimciliğe adım atmak için başvuru yapabiliyor.

Serbest Fikirler temasında birinci olan proje Sakarya Şehircilik Ödülü'ne layık görülecek ve 20 bin TL para ödülü kazanacak. İlk 10'a giren her bir projeye ise katılım teşvik ödülü olarak 5 bin TL takdim edilecek. Fikirden Girişimciliğe temasında birinci proje "Sakarya Şehircilik Ödülü" ile birlikte 40 bin TL, ikinci proje 25 bin TL, üçüncü proje ise 15 bin TL para ödülü kazanacak. - SAKARYA