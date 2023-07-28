Sakarya Büyükşehir Belediyesi Borç Yapılandırması Hakkında Bilgilendirme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü tarafından, kamu borçlarının yapılandırılmasına dair bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, 7440 Sayılı kanun çerçevesinde yapılandırılan borçların 1. taksit (peşin) ve 2. taksit ödemesi için son tarihin 31 Temmuz olduğu vurgulandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü tarafından, bir süre önce yürürlüğe giren 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Vatandaşların yapılandırma kanunundan faydalanarak birikmiş borçlarının kolaylıkla ödeyebileceği uygulamada, 1. taksit (peşin) ve 2. taksit ödemesi için son tarihin 31 Temmuz olduğu vurgulandı. Ödemelerini yapmak isteyen vatandaşların Sakarya Büyükşehir Belediyesi veznesinden nakit veya kredi kartı ile ödemelerini yapabileceği belirtildi. İnternet üzerinden ödeme yapacak vatandaşların ise www.sakarya.bel.tr adresinden ödemelerini yapabileceği ifade edildi. - SAKARYA