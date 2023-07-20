Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2. Küresel Tarım Forumu'na katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Samsun'da düzenlenen 2. Küresel Tarım Forumu'na katılarak tarımın önemine vurgu yaptı ve Sakarya'nın tarımla üreten bir şehir olduğunu belirtti.

Samsun'da Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) tarafından düzenlenen 2. Küresel Tarım Forumu'na katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya tarımla üreten, kazanan ve kazandıran şehir olmaya devam ediyor. Tarım, Sakarya'mızın geleceği olacak" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bu yıl Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) tarafından düzenlenen 2. Küresel Tarım Forumu'na katıldı. 18 ülkeden belediye başkanlarının ve yerel yöneticilerin bir araya geldiği forumun ilk oturumunda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve AGRICITIES Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İbrahim Altay, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ülkemiz ve dünya tarımı hakkında konuştu.

"Tarım, ekonominin en önemli sektörü konumundadır"

Başkanlar oturumunda söz alarak şehri genelinde gerçekleştirilen tarım yatırımlarından söz eden Yüce, "Tarım, insanoğlunun yerleşik hayata geçmesinden günümüze kadar en önemli geçim kaynağı olması sebebiyle varlığını her dönem hassasiyetle sürdürmüştür. Tarım, ekonominin en önemli sektörü konumundadır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bizler 'Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmazmış' düsturuyla tarlalarımızı sürüyoruz, çapalıyoruz, gübreliyoruz, her türlü bakımını yapıyoruz. Yapıyoruz ki yüzümüz olsun, yüz güldürücü verim elde edelim. Toprak öyle bir veli nimettir ki, ne kadar emek verirsen, ne kadar değer verirsen sana kat kat fazlasını geri verir. Bu sebeple Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde toprağa, tohuma yani tarıma çok fazla önem gösteriyor, tüm imkanlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Merkezimize bir tarım lisesi de kazandırıyoruz"

Sakarya'da hayata geçirilen tarım projelerinden bahseden Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretim ve hayvancılık konusunda mevcut sistemi desteklemek, yeni yöntemlerin yaygınlaşmasını sağlamak ve en önemlisi de hem şehrimiz hem de ülkemiz için yeni bir tarım modeli oluşturmak adına birçok proje gerçekleştiriyoruz. Bu düşünceyle Erenler ilçemizde 30 yıldır vahşi depolama alanı olarak kullanılan insan sağlığına, çevreye ve Sakarya nehrine ciddi anlamda tehdit oluşturan 500 dekar büyüklüğündeki alanı ıslah ederek Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezini kurduk. Milli Eğitim Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz protokolle merkezimize bir tarım lisesi de kazandırıyoruz. 16 derslikli Tarım Lisesi sayesinde geleceğin tarım sektörüne yön verecek bir nesil yetiştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'de kendi alanında ilk olma özelliği taşıyan bir projemiz var"

Sakarya'da hayata geçirdikleri örnek tarım projeleri anlatan Yüce, "Türkiye'de kendi alanında ilk olma özelliği taşıyan bir projemiz var. Seracılık Mükemmeliyet Merkezimiz ile örtü altı tarımın en ileri örneklerinden birini sunmaktayız. 53 bin metrekarelik alan üzerinde kurduğumuz tesisle yıl boyu üretimi sürdürmekteyiz. Jeotermal ısıtmalı topraksız tarım ile organik üretim gerçekleştirdiğimiz serada 2022 yılının 6 aylık periyodunda 700 ton ürün hasat elde ettik. Domateslerimizin yanı sıra çilek üretiminde de bereketli bir hasat dönemi geçiriyoruz. Pamukova da bulunan Çilek Üretim Merkezi'mizde 18 dönümlük arazide 2022 yılında ise 30 ton üretim gerçekleştirdik" şeklinde konuştu. - SAKARYA