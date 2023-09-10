Sakarya Botanik Vadisi'nde Biberiye Hasadı Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Sakarya Botanik Vadisi'nde yetiştirilen biberiyenin hasadına başlandı. Geçen yıl 12 ton rekolte alınan biberiye için bu yıl 15 ton verim bekleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Sakarya Botanik Vadisi'nde yetiştirilen biberiyenin hasadına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımsal kalkınma amacıyla Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerini üretim hattı üzerinde hazırlanan Sakarya Botanik Vadisi'nde, tıbbi ve aromatik bitki üretiliyor.

Sera AŞ koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ada çayı ve lavantadan sonra biberiyenin de hasadına başlandı.

Geçen yıl biberiyede 12 ton rekolte alınırken, bu yıl sezonun verimli geçmesi nedeniyle bu rakamın 15 tona çıkması bekleniyor.