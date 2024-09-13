Saimbeyli'de Eğitim Seferberliği Başlatıldı

Adana'nın Saimbeyli'de ilçe kaymakamı Türkiye geneli hem spor, hem de eğitim alanında derece yapan öğrenci sayısını arttırmak için ilçede eğitim seferberliği başlattı.

Kaymakam Emre Açar ilçede öğrencilerin sanat, spor ve eğitim alanında yetenekli ve başarılı olduklarını bunun öğrenciye sunulan imkanların arttırılarak daha fazla başarılı öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

İlçede öncelikle okulların ihtiyaçlarının giderilmesinde ve sosyal sorumluluk projeleri üretilmesinde destek olmak amacıyla kaymakamlık bünyesindeki kurumlar, ilçedeki okullar ile eşleştirildi. Böylelikle kaymakamlık birimleri kendi tecrübe ve birikimleri ile eşleştikleri okullara destek olacak.

Açar'ın öncülüğünde Saimbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okul müdürleri ve öğretmenler ile bir araya gelinerek öğrencilere yönelik seviye tespit sınavları, resim, müzik, kitap okuma yarışmaları, spor müsabakaları, edep ve diğer kişisel gelişim eğitimleri düzenlenmesi yönünde planlamalar yapıldı.

Eğitimde; öğrenci, veli ve devlet işbirliğini sağlamak amacıyla hane ziyaretleri ile öğrencilerin ihtiyaç ve sorunları, çalışma ortamları yerinde tespit edilerek eğitim desteği noktasında bireysel çalışma yapılacağı öğrenildi.

Öğrencilerin hem akademik, hem de sosyal gelişimleri tüm yıl boyunca takip edilerek ihtiyaçlara anında cevap verilip Saimbeyli'de eğitimin en üst seviyeye çıkarılması hedeflendiği belirtildi. - ADANA