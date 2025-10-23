Sahte Faturalarla Düşük Gösterilen 10 Lüks Araç Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte faturalarla değeri düşük gösterilen 10 lüks araç ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 lüks aracın değerlerinin, sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ticarette güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla etkin mücadele çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde sahte belgelerle araç değerleri düşük gösterilerek 46 milyon liralık kamu zararına yol açılmasının önüne geçildiği ifade edildi. Bu çerçevede toplam 288 milyon lira değerinde 10 lüks araca el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam edildiği bildirilirken, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Teşkilatı'nın, Türkiye'nin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve dürüst ticaret erbabının haklarının muhafazası hedefiyle yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - ANKARA