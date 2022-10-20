Sahil Güvenlik Komutanlığına ilk "Bayraktar TB2" teslimatı yapıldı Ekonomi Haberleri Milli insansız hava aracı Bayraktar TB2, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine ilk kez girdi. Milli insansız hava aracı Bayraktar TB2, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine ilk kez girdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizi milli sistemlerle donatmaya devam ediyoruz. 6 adet Bayraktar TB2 İHA'mızı, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teslim ettik. Böylece TB2'ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine de ilk kez girmiş oldu." ifadelerine yer verdi. Kaynak: AA / Ekonomi Sahil Güvenlik Komutanlığı İnsansız Hava Aracı Ekonomi Haberler

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