Üye Girişi
Haberler

sahibinden.com Otomobil Piyasası Görünümü Raporunu Yayınladı

Güncelleme:
Abone Ol

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile birlikte otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden bir rapor yayınladı. Rapor, ikinci el otomobil fiyatları, arz ve talep dengesi gibi konuları ele alıyor.

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile birlikte kamuoyuna düzenli veri sağlama misyonuyla çalışmalarının kapsamını genişletti ve ilk "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com'da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu, fiyatlarını, arz ve talep dengesini; araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz eden rapor her ay sektöre dair genel bir perspektif sunmayı hedefliyor.

Buna göre, ortalama satılık otomobil cari fiyatı kasım ayında ekime kıyasla yüzde 2,5 azaldı. Kasım ayında ortalama otomobil fiyatı 879 bin 146 TL oldu. Benzer şekilde, otomobil reel fiyatı da bir önceki aya göre yüzde 6 düştü.

Mayıs ayından itibaren gerilemeye başlayan yıllık fiyat artışı eylülde bir miktar yükselse de ekim ve kasım aylarında düşmeye devam etti ve kasımda yıllık artış yüzde 76,2'ye indi. Ekim'den itibaren ortalama cari fiyatın düşüşe geçmesi dikkati çekti. Ortalama cari fiyat eylülden ekime yüzde 1,5, ekimden kasıma da yüzde 2,5 geriledi. 2023 Kasım verilerine göre otomobil ortalama fiyatı 879 bin 146 TL oldu.

Enflasyondan arındırılmış otomobil ortalama reel fiyatları beş aydır düşüyor. Haziranda 293 olan endeks kasımda 223'e geriledi. Bu düşüş yıllık otomobil reel fiyat artış oranını kasımda yüzde 8,8'e kadar geriletti.

Otomobil talebi pandemi ile belirgin bir düşüş gösterse de kısa sürede toparlanarak 2020 haziran ayında pandemi öncesi seviyesini aşarak yüksek bir seviyeye ulaştı. Ancak, pandeminin devam eden etkileri sebebi ile otomobil talebi yüksek seviyesi kalıcı olmadı.

Talep, 2021 yılının şubat ayına kadar düştü. Bu tarihten itibaren ise döviz kurunda görülen önemli artışlar enflasyon beklentilerini yükselttiğinden hane halklarını tasarruflarını korumak amacıyla gayrimenkule ve otomobile yatırıma yönlendirdi.

Otomobil talebindeki eğilim nisandan itibaren düşüş yönünde

2023 yılında depremden sonraki iki ayda otomobil talebi yükselse de otomobil talebindeki eğilim nisandan itibaren düşüş yönünde oldu. Otomobil talep endeksi ekime kıyasla yüzde 3,7 artmış olsa da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azaldı. Kasım ayının verilerine göre otomobil talep endeksinin güncel değeri 81,7 olarak gerçekleşti.

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak yüze 13,9 oldu. Ancak nisan ayından ekim ayına bu yana canlılık göstergesinde 16,4 puanlık düşüş gerçekleşti.

Kasım ayında gerçekleşen 0,2 puanlık artışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısının yüzde 4,4, satılan otomobil sayısının ise yüzde 3,1 azaldığı görüldü. Hem ilan sayısı hem de satılan otomobil sayısı azaldığından satılan otomobil sayısının satılık otomobil ilan sayısına oranındaki artış bu piyasadaki bir canlanma emaresi olarak değerlendiriliyor. Kapanan ilan yaşı 2022 yılından itibaren talep koşullarına bağlı dalgalanmalar gösterse de yüksek artış veya azalış göstermedi. Satılık otomobil kapatılan ilan yaşı önceki dört ayda olduğu gibi kasımda da uzadı. Kasım ayının verilerine göre kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 2,5 gün artarak 23,8 gün oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Bahçeşehir Üniversitesi Otomobil Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 15 Aralık Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 15 Aralık Yalı Çapkını 50. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Konya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Tuvalu hangi kıtada, nerede? Tuvalu vize istiyor mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Zimbabve nerede, hangi kıtada? Zimbabve nüfusu ne kadar? Zambiya nerede, hangi kıtada? Zambiya nüfusu ne kadar? 16 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 16 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Yunanistan vize istiyor mu? Yunanistan Avrupa ülkesi mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title