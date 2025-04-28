sahibinden.com Golf Turnuvası İstanbul'da Gerçekleştirildi

sahibinden.com'un ana sponsorluğunda düzenlenen "sahibinden.com Golf Turnuvası", İstanbul Golf Kulübü'nde (İGK) gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sporun birçok alanında destekçi olmaya devam eden sahibinden.com, spora verdiği desteğini, bu yıl golf ile genişletti.

İGK Riva Mustafa V. Koç Golf Sahası'nda düzenlenen ve 159 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada, kazananlar, kupalarını aldı.

Üç gün süren turnuva kapsamında, genç sporcuların yanı sıra ve iş dünyası ile spor camiasının golf tutkunları yeşil sahada buluştu.

Ödül töreni organizasyonunda sporcular "Kadınlar", "Erkekler" ve "Çocuklar" kategorilerinde yarıştı.

Çocuklar kategorisi birincisi Can Ugutmen, Kadınlar Gross birincisi İlkin Durukan ve Erkekler Gross birincisi Sinan Yaman'a ödülleri sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş tarafından takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ertaş, 2000'de "Türkiye'nin sahibinden.com"u olmak için yola çıktıklarını belirtti.

Türkiye'nin en büyük elektronik ticaret ve ilan platformlarından biri olma yolunda büyük adımlar attıklarını aktaran Ertaş, "Bu sponsorluğun da inovasyon odaklı vizyonlarını, sporun her alanında yansıtma amaçlarını bir parçası olduğunu kaydeden Ertaş, "Bu sponsorluğumuz da inovasyon odaklı vizyonumuzu sporun her alanında yansıtma amacımızın bir parçası. Bu turnuvada bize ev sahipliği yapan İstanbul Golf Kulübü ve yöneticilerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.