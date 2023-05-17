sahibinden.com 8'inci kez Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde

sahibinden.com, Great Place to Work tarafından düzenlenen Türkiye'nin En İyi İşvereni unvanı almaya hak kazandı.

sahibinden.com, Great Place to Work tarafından düzenlenen Türkiye'nin En İyi İşvereni unvanı almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başarısını, AR-GE merkezi ve sürekli teknoloji yatırımların yanı sıra, uzman insan kaynağı sayesinde sürdürülebilir kılan sahibinden.com, yüksek çalışan memnuniyetiyle "500-999 Çalışan Sayısı" kategorisinde Türkiye'nin En İyi İşvereni unvanının sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, "Great Place to Work Türkiye'nin En İyi İşverenleri gücünü, kurumların direkt kendi çalışanlarından alan bir araştırma olduğu için sonuçlarını fazlasıyla önemsiyoruz.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerimiz çerçevesinde, çalışanlarımızın kendilerini geliştirebilecekleri ve karşılıklı güvene dayalı bir işyeri kültürü oluşturabilmek adına yıllardır büyük bir gayretle çalışıyoruz. İstiyoruz ki çalışanlarımız sevdikleri işi, kendilerini rahat ve ait hissettikleri bir kurum yapısında, çalışmaktan mutlu oldukları insanlarla birlikte ahenk içinde yürütsünler." ifadelerini kullandı.

Bugün gelinen noktada, çok farklı disiplinlerden yeteneklerin sahibinden.com çatısı altında bir arada çalışabilmesini sağlayan en önemli unsurunun ortak akıl olduğuna inandıklarını belirten Peker, "Hedefimiz bu ortak aklı her zaman güçlü ve canlı tutarak, gururla taşıdığımız 'Türkiye'nin En İyi İşvereni' unvanını sürdürülebilir kılmak ve sektörümüzde yeni yeteneklerin ilk tercihi olmaya devam etmek." açıklamasında bulundu.