Şahdeniz-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda bakım çalışması
AA - Firdevs Yüksel - Ekonomi
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Şahdeniz-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda 14-28 Ağustos'ta planlı bakım ve onarım çalışması yapılacak.
Şahdeniz- Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda 14-28 Ağustos'ta planlı bakım ve onarım çalışması yapılacak.
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Aş'nin duyurusuna göre, boru hattında 14-28 Ağustos arasında gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Türkgözü giriş noktasından ulusal iletim şebekesine 14 gün boyunca doğal gaz teslimatı yapılamayacak.
Çalışmalar sırasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmüyor.
AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi