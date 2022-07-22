Şahdeniz-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda bakım çalışması - Haberler

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Şahdeniz-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda bakım çalışması

AA - Firdevs Yüksel - Ekonomi
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Şahdeniz-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda bakım çalışması

Şahdeniz-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda 14-28 Ağustos'ta planlı bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Şahdeniz- Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda 14-28 Ağustos'ta planlı bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Aş'nin duyurusuna göre, boru hattında 14-28 Ağustos arasında gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Türkgözü giriş noktasından ulusal iletim şebekesine 14 gün boyunca doğal gaz teslimatı yapılamayacak.

Çalışmalar sırasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmüyor.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Türkiye Ekonomi Haberler

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