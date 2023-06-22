SAHA İstanbul Yönetim Kurulu'ndan TCMB faiz kararı açıklaması

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin, " Merkez Bankası'nın ekonomimizi güçlendirmek adına belirlediği para politikasına yönelik aldığı karar, enflasyonla mücadelede finansal istikrar açısından son derece yararlı olacak önemli bir adımdır. Türkiye'nin sanayicileri olarak, bu hedefe ulaşmak için gayret edecek, yatırıma ve istihdama katkı sunarak büyümenin öncüsü olacağız." ifadelerini kullandı.

SAHA İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Saha İstanbul Yönetim Kurulu'nun, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefi için alınan tüm kararları ve atılan tüm adımları SAHA İstanbul'un sonuna kadar desteklediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Savunma, havacılık ve uzay sektörlerindeki istikrarlı niteliksel ve niceliksel büyüme, ihracat gelirlerinin rekor artışı, dünya çapında ses getiren yüksek teknoloji projeleri ve nitelikli insan kaynağımızın gelişimi yönünde güçlü Türkiye için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Büyüyen Türkiye'nin adil gelir dağılımına sahip olması ve toplumsal huzura zarar veren enflasyonla mücadelede başarılı olunması bir seçenek değil, vazgeçilemeyecek bir hedeftir. Merkez Bankası'nın ekonomimizi güçlendirmek adına belirlediği para politikasına yönelik aldığı karar, enflasyonla mücadelede finansal istikrar açısından son derece yararlı olacak önemli bir adımdır. Türkiye'nin sanayicileri olarak, bu hedefe ulaşmak için gayret edecek, yatırıma ve istihdama katkı sunarak büyümenin öncüsü olacağız."

Yakın geçmişte dünyayı esir alan Kovid-19 salgınının, dönemin koşullarını dikkate alan bir süreç yönetimi ile başarılı bir şekilde geride bırakıldığı hatırlatılan açıklamada, "Önümüzdeki dönemde ise şubat ayında yaşadığımız depremler nedeniyle güncel değerlendirmelerin yapılması en önemli gerçeklerimizden biri ve gündem maddesi olmuştur. Reel sektörün ülkemizin büyümesine arzu edilen desteği verebilmesi için yeni ekonomi yönetimimizin desteklenmesi, gerekli adımların kararlılıkla atılması ve sektörleri canlandıracak yeni kararlar alınması da elzem hale gelmiştir. SAHA İstanbul olarak, 26'sı üniversite olan toplam 960 üyemizle devlet kurumlarımızla iş birliği içerisinde yeni dönemde üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.