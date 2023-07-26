Sağlık teknikerleri yüksek istihdam edilme oranlarına sahip

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Karahan, Linkedln'in ücretli iş ilanlarının ilk sırasında hasta hizmetleri temsilcisinin yer almasının oldukça çarpıcı olduğunu, listede 4. sırada da evde sağlık lisanslı pratisyen hemşireler yer aldığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de teknikerlik statüsünde sağlık çalışanlarının kalifiye olması önem arz ediyor. Kalifiye mezunlar yetiştirilebilmesi için de yüksek düzeyde uygulama imkanları sunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları ön plana çıkmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karahan, LinkedIn, 2023'ün ilk 3 ayında gerçekleştirdiği araştırmaya dikkati çekerek, "Linkedln'in ücretli iş ilanlarının ilk sırasında hasta hizmetleri temsilcisinin yer alması oldukça çarpıcı. Listede 4. sırada da evde sağlık lisanslı pratisyen hemşireler yer alıyor. Hemşirelik bir süredir tüm dünyada yüksek talep görüyor ve yavaşlama belirtisi göstermiyor. Bu veriler Türkiye'ye değil, dünya geneline ilişkin rakamlar. Öğrencilerimiz, 'Evde Bakım Hizmetleri' gibi bir bölümü tamamladıklarında, yabancı dil yetkinliğine de sahip olmaları halinde dünyanın her yerinde çok talep gören iş kolunda çalışabilme olanağına kavuşacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlık hizmetleri alanındaki eğitimin uygulama ve pratiğe dönüşmesi çok önemli"

Derslerin uygulama ve pratiğe dönüşmesi gerekliliğinin çok önemli olduğunu aktaran Karahan "Teoride görülen derslerin, uygulama ile pratiğe dönüştürülmesi çok önemlidir. Üsküdar Üniversitesi'nde bu eğitim modelini çok önemsiyoruz. Dönem içinde alanında deneyimi kanıtlanmış kurumlarda işletmede mesleki eğitim ve yaz stajı imkanı veriyoruz. Bu uygulamalar sayesinde nitelikli, kalifiye mezunlarımız var. Yıllık mezun sayısı on binlerce ve bu mezunların istihdamı konusunda herhangi bir problem bulunmuyor. Ülkemizde gerek devlet bünyesinde yer alan sağlık kuruluşları gerekse özel sağlık kuruluşları değerlendirildiğinde oldukça fazla sayıda ve bunun yanı sıra sağlık turizmi konusunda da ciddi atılımlar var. Bu kuruluşların her birinde istihdam alanları bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Karahan, iş bulma oranının aynı zamanda kişinin mesleğine olan sevgisiyle ilişkili olduğuna işaret ederek, "İstek, ilgi ve azim sağlık alanındaki meslek dallarında hemen meyvelerini veriyor. Dolayısı ile doğru mesleği, doğru programı seçmek oldukça önemli. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 36 programımız bulunuyor.

Öğrencilerimiz, öncelikle istedikleri iş tanımlarını düşünsünler. Hasta ile birebir temasın olabileceği bir iş tanımı mı isterler, yoksa cihaz teknikerliği üzerine ya da hasta örnekleriyle çalışılan bir laboratuvar veya sağlık kuruluşunun yönetim, evrak vb. süreçlerinde bir iş mi istediklerine dair karar versinler. Doğru ve adayın özelliklerine de uygun olan kararın verilmesinin ardından, süreç çok daha verimli geçecek, başarı oranı artacak ve iş bulma süreci de kolay olacaktır." açıklamasında bulundu.

Bazı programların daha şanslı da olabileceğinin altını çizen Karahan, şunları kaydetti:

"Örnek vermem gerekirse 'İlk ve Acil Yardım' mezunları, yani paramedikler, birçok sağlık kuruluşunda, ambulanslarda, 112 birimlerinde ve hastanelerin acil servislerinde görev alabilmektedir. Anestezi mezunları, operasyonların gerçekleştirildiği hemen hemen her kurumda istihdam edilebilmektedir. Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri mezunları da benzer şekilde yoğun istihdam edilmektedir. Türkiye'de bu programda kullanılan cihazlar birçok kuruluşta 7/24 esasına göre çalışmaktadır.

Bu sebeple nitelikli mezunlara ihtiyaç hep devam etmektedir. Ayrıca el becerisinin ön planda olduğu Diş Protez Teknikerliği programımız, kendi laboratuvarlarını kurabilme imkanı dahi kazandırmaktadır. Bunun dışında diş tedavilerinde diş hekimleriyle birlikte çalıştıklarından istihdam olanağı üst düzeyde olan bir programımızdır. Buna benzer sayabileceğimiz çok farklı imkanlara sahip programlarımız bulunmaktadır. Dolayısıyla tüm adaylar Üsküdar Üniversitesi SHMYO web sayfasına girerek programlarımız hakkında kapsamlı bilgilere ulaşabilirler."

Devlet hastanelerinde 16 bin istihdam

Prof. Dr. Mesut Karahan, şehir hastanelerinin hasta ve dolayısıyla yatak kapasitelerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Şehir hastaneleri oldukça kaliteli bir anlayışıyla vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sağlamaktadır. Bu hizmeti eksiksiz yerine getirebilmek içinde ciddi sağlık profesyonellerine ihtiyaç olduğu aşikardır. Bu sebeple SHMYO'dan mezun olan teknikerlerimiz için önemli istihdam olanağı sunmaktadır. Bir örnek verecek olursam, 'Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik' mezunları son KPSS alımlarında, devlet hastanelerinde 16 bin gibi ciddi bir sayıda istihdam edilmiştir. Diğer programlarımızda da farklı sayılarda önlisans KPSS puanı ile alımların yapıldığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık alanında çalışmanın ciddi bir sorumluluk olduğunu bildiren Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık alanındaki sorumluluk diğer meslek dallarına göre elbette daha yüksek. Adayların ve meslek mensuplarının yaptıkları işte en iyisi olmak için gece gündüz çalışmalarını ve kendilerini geliştirecek her süreçte eksiksiz yer almalarını öneriyorum.

Üsküdar Üniversitesi olarak ana teması 'Sağlık' olan, bu alanda ciddi tecrübelere sahip bir üniversiteyiz. Özellikle önlisans programlarından mezun olan nitelikli sağlık teknikerlerimiz sağlık kuruluşları içerisinde adeta bir lokomotif görevi görmekte ve istihdam edilme oranları birçok sektöre kıyasla oldukça yüksektir. Üniversitemiz güncel teknolojiye sahip gelişmiş laboratuvar imkanlarıyla Türkiye'nin en kapsamlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının başında geliyor. Programlarımızdan evrensel standartlarda mezun olan öğrencilerimizle birlikte ülkemizin sağlık hedeflerine katkı sunmayı hedefliyoruz."