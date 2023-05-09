Sağlık-Sen Genel Başkanı: Kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, sendikacıların kamu işçilerine yahut asgari ücrete yapılan iyileştirmelere itiraz etmesinin mümkün olmadığını, bu durumun memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Ancak, bu düzenlemeler yapılırken hak savunuculuğunu yaptığımız memurlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin göz ardı edilmesine, çağrılarına kayıtsız kalınmasına, taleplerinin karşılanmamasına da rıza göstermemiz mümkün değildir. Aldığı eğitimle, yaptığı işle, üstlendiği risk ile yüklendiği sorumluluk ile aynı doğrultuda gelir elde etmesi hemşirenin, hekimin, sağlık teknisyeninin, teknik personelin, memurun en tabii hakkıdır. Geldiğimiz noktada atılan adımlar, yaşanan gelişmeler kamuda iş barışını tehlikeye sokmaktadır. Kamuda ücret dengesinin bozulmasına, izi silinmeyecek hasarlara yol açılmasına müsaade edilmemelidir. Doğru bildiğimizi söylemek, olması gerekeni ifade etmek ve bunun gerçekleşmesi için mücadele vermek yükümlülüğümüzdür. Bu doğrultuda adım atmaktan geri duramayız. Bu düzenlemeler yapılırken hak savunuculuğunu yaptığımız memurlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin göz ardı edilmesine, çağrılarına kayıtsız kalınmasına, taleplerinin karşılanmamasına da rıza göstermemiz mümkün değildir. Bu bağlamda, kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır. Emeğimiz için, alın terimiz için, hakkımızın teslimi için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi