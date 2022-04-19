Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmeye yön verecek girişimler açıklandı

Sağlık hizmetleri ekosisteminin geleceğine yön verecek girişimleri destekleyerek değer yaratmaya odaklanan Roche'un Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT Health) ve Türkiye Girişimcilik Vakfı iş birliği ile gerçekleştirdiği HealthCare Lab hızlandırma programının kazananları belli oldu.

Roche açıklamasına göre, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve 16 Avrupa ülkesini kapsayan HealthCare Lab hızlandırma programının ocak ayında belirlenen 9 finalisti arasında 3 Türk startup yer almıştı.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde belirlenen 9 finalistin 3 ay boyunca aldıkları mentorluk kapsamında programın kazananları resmi olarak açıklandı.

HealthCare Lab hızlandırma programında kazanan girişimler Calmsie, Kelvin Health ve Upmedic oldu. Calmsie ayrıca etkinlik kapsamında gerçekleştirilen çevrim içi oylama sonucunda kamu ödülünün de kazananı olarak programın sponsorlarından hukuki danışmanlık ve danışma hizmeti paketi almaya hak kazandı.

Sektördeki zorluklara yönelik çözüm potansiyelleri ele alınarak değerlendirilen girişimler arasından kazananlar hem Roche desteğiyle geliştirdikleri iş birliği programlarını sürdürecekler hem de HealthCare Lab'in kurucuları ile bir araya gelebilecek.

Kazanan 3 startupa ayrıca 10 bin avro tutarında hibe desteği verilerek, geleceğe yönelik olarak Roche ile birlikte proje geliştirme fırsatı sunulacak.

İlk 9'un 3'ü Türk startup

Program kapsamında ilk 9'a girmeyi başaran Türk startuplar ELM Genomic, PONS ve Vagustim Bioelectronic olmuştu.

Açıklamada ELM Genomics'e ilişkin şunlar kaydedildi:

"ELM Genomics ailesi olarak, dünyaya gözlerini açan her yeni bireyin doğduğu anda nazik bir ağız sürüntüsü ile tüm DNA'sının tarandığı ve yüzlerce genetik hastalık ve yaşam tarzı yatkınlıklarının hesaplanarak saptandığı bir geleceği inşa ediyoruz. Bu vizyonumuz ile Erken Teşhis ve Tarama kategorisinde giriş yaparak, yüzlerce startup arasından Türkiye'den seçilen 3 finalist arasında yer almaya hak kazandığımız HealthCare Lab hızlandırma programı, bizler için ciddi faydaları beraberinde getirdi. Alanında uzman mentorlardan aldığımız bire bir danışmanlıklar sayesinde ürün portfolyomuzu, iş planımızı ve yurt dışına açılma stratejilerimizi geliştirme imkanı yakaladık. HealthCare Lab hızlandırma programını sağlık verisi analizi alanında hizmet veren tüm startuplara tavsiye ederiz."

PONS'un, HealthCare Lab programı kapsamında Roche ekibiyle 3 aylık bir dönemde çalışıldığı belirtilen açıklamada, PONS ekip üyelerinin şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Biomedikal ve sağlık teknolojileri alanında çalışan girişimler için en önemli konu sektörde lider olan firmalar ve kişiler ile bilgi alışverişi yapabilmek ve yol haritası çizmektir. Bu sayede geliştirdikleri teknolojinin ekonomik değerinin olması ve pazar ihtiyaçlarını karşılaması açısından ciddi ön bilgilere sahip olacaklardır.

Biz de PONS olarak özellikle Roche Türkiye ekibi ile çok verimli toplantılar yaptık. Bu toplantılar sayesinde sağlık sisteminde son kullanıcı ultrason cihazı için nasıl bir yol haritası olması gerektiği, pazar beklentilerinin öncelikli hasta gruplarının ne olduğu konusunda çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu kazanımlar sayesinde geliştirmiş olduğumuz teknolojinin altyapısı ve hedef kitlesi konusunda yol haritamızı optimize etmek fırsatı bulduk. Bu, bizim için uzun bir yolun başlangıcı ve Roche bu aşamada en önemli mihenk taşıdır."

Açıklamada, Vagustim Bioelectronic ekibinin programla ilişkin görüşleri ise şu şekilde yer aldı:

"Vagustim olarak sindirim sistemi hastalıklarının tedavisi için non-invazif auriküler vagus sinir uyarım cihazı geliştiren bir startup olarak Roche HealthCare Lab hızlandırma programına dijital terapötik alanı için seçilen 3 girişimden biriydik. Bu süreçte regülasyonlardan pazarlamaya, fikri mülkiyetten finansmana kadar birçok farklı konuda alanında uzman kişilerden eğitim aldık. Bunun yanı sıra Roche ekibiyle iş geliştirme alanında beraber çalışma fırsatı yakaladık. Dolu dolu geçen 3 ayın sonunda başladığımız noktaya göre çok daha deneyimlenmiş ve tecrübelenmiş olarak programdan ayrıldık."

HealthCare Lab hızlandırma programında kazanan girişimler

Verilen bilgiye göre, HealthCare Lab hızlandırma programında kazanan girişimlerden olan Calmsie, depresyon ve anksiyete ile karşı karşıya olan çocuklara yardımcı olmak üzere iyileşme sürecini daha etkileşimli olacak şekilde geliştiren bir dijital terapötik program sağlıyor.

Kelvin Health de mobil termografi yapay zekasını invazif olmayan vasküler sağlık tarama, görüntüleme ve erken tanıya uygulayarak diyabetli hastaların uzuvlarını ve yaşamlarını kurtarmayı hedefliyor.

Upmedic ise tanıya yönelik artan talebi karşılamak için doktorların daha akıllı ve daha verimli çalışmasına yardımcı olmak üzere yapılandırılmış bir tıbbi dokümantasyon oluşturucusu sunuyor.