Sağanak yağışın etkisiyle semt pazarları boş kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış pazar esnafını da olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yağmur nedeniyle dışarı çıkmayınca semt pazarları boş kaldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış semt pazarlarını boş bıraktı. Sabah erken saatlerinde Bahçelievler'deki semt pazarında tezgahlarını hazırlayan esnaf, yağıştan olumsuz etkilendi. Sebze ve meyvelerde fiyatların düşük olduğunu söyleyen esnaf yağışın durmasını ve vatandaşların gelmesini bekliyor.

Vatandaşların yağmur nedeniyle pazara çıkmadığını söyleyen pazar esnafı Mücahit Dilmaç, "Normal şartlarda bu saatlerde müşteriler olurdu. Müşteri mağdur olmasın diye tezgahlarımızı açıyoruz. Öğleden sonra yağmurun dinmesi bekleniyor. Biz de öğleden sonra müşterilerimizin gelmesini bekliyoruz. Şuan fiyatlar da uygun, geçen hafta neyse bu hafta da fiyatlar aynı. Şuan yaz meyvelerinin tam mevsimi. Kar, kış, yağmur demeden tezgahlarımızı açıyoruz" dedi.

Ercan Erişkin isimli esnaf ise "Yağmur sabah şiddetli yağdı. Biz sabah erken saatlerde tezgahımızı kurduk, tezgahlar tam dolu. Fiyatlar gayet uygun, ne alırsanız sebzede 2-3 lira. Şu saatlerde Pazar boş ama ilerleyen saatlerde müşterilerin gelmesini bekliyoruz. Biz tezgahlarımızı her zaman açıyoruz, vatandaşa hizmet için çalışıyoruz" diye konuştu.