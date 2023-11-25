Sağanak Yağış ve Fırtına Balık Fiyatlarını Artırdı

Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan sağanak yağış ve fırtına, balıkçı teknelerinin denize açılamamasına ve balık fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Türkiye'nin dört bir yanında günlerdir etkili olan sağanak yağış ve fırtına balık tezgahlarını da vurdu. Fırtınada denize açılamayan balıkçı tekneleri barınaklarda havaların düzelmesini beklerken, balık fiyatlarında ise artış yaşandı.

Türkiye'nin dört bir tarafında geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli lodostan balıkçılarda etkilendi. Lodos sebebiyle balıkçı tekneleri denize açılamaması nedeniyle tezgahlardaki balık fiyatları iki katına çıktı.

Fırtınanın etkisinin devam ettiğini ve tezgahlardaki fiyatların arttığını dile getiren balıkçı Uğur İncirli, " Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ege ve Karadeniz'de günlerdir etkili olan sağanak yağış ve fırtınadan dolayı Kilis'teki balık tezgahları da etkilendi. 80 TL olan hamsi 100 TL istavrit 100 TL iken lodostan sonra 150 TL oldu. Kentteki esnafların tek duası lodosun düzelmesi ve fiyatların düşmesi. Ülke genelindeki sağanak yağışların olmasıyla teknelerin barınaklara çekilmesinden dolayı tezgahlardaki balık çeşitlerinde de düşüş mevcut. Birkaç gün içerisinde daha düşük fiyatla bol çeşitlerle tezgahları süslemeye devam edeceğiz" dedi. - KİLİS