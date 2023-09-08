UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safranın soğanı, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tescillendi. Safranbolu Safranı, dünyanın en pahalı baharatı olarak biliniyor.

- Safranbolu Safranı Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tescillendi

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan safranın soğanı Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tescillendi.

Ekimi Ağustos ayında yapılan, Ekim ve Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasat edilen, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece 500 gram üretilebilen safran, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor.

Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odasının girişimiyle 2022 yılının Ağustos ayında Safranbolu Safranı'nın tescili için Avrupa Birliği Komisyonuna tescil için başvuru yapıldı.

1 yıllık çalışmanın ardından Safranbolu Safranı AB Komisyonu tarafından 7 Eylül 2023 tarihinde tescillenmeye hak kazandı.

Böylece ilk defa baharat kategorisinde Türkiye'de AB Komisyonuna başvurusu ve tescili yapılan ürün Safranbolu Safranı oldu.