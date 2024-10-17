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Safranbolu'da Pahalı Baharat Safranın Çiçeklenmesi Artıyor

Safranbolu'da Pahalı Baharat Safranın Çiçeklenmesi Artıyor
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, havaların serin gitmesi dolayısıyla dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safran bu yıl daha çok çiçekleniyor. Safranın hasadının süregeldiği bu süreçte, üreticiler 20 kilogram civarında ürün bekliyor.

Havala UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran, havaların serin olması dolayısıyla daha çok çiçekleniyor.

Safranbolu'da 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran yağışla birlikte bu yıl erken çiçek açtı.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geçen yıl coğrafi işaretle tescillenen safranın hasadını sürerken sezonun ortalarına gelindi.

Ekim ve Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasat edilen safran havanın serin olması dolayısıyla daha çok çiçeklenme imkanı yakaladı.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 1 kilo ürün elde edebilmek için 570 bin lifin gerektiği safranın kilosu 320 bin liradan alıcı buluyor.

Yukarıçiftlik Köyü'nde safran üreticiliği yapan İsmail Yılmaz, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, hasat sezonunun ortalarına gelindiğini belirtti.

"Çiçeklenme de oldukça çoğaldı" diyen Yılmaz, "İnşallah hava da iyi gidiyor. Her gün çiçekleri topluyoruz. İçindeki lifleri temizliyoruz. Hava serin gittiği için çiçekler daha güzel açıyor. Çünkü soğuklanması gerekiyor safranın. Bu sene o soğuklanmayı tamamladı" ifadelerini kullandı.

Hasadın 25 gün daha süreceğini düşündüğünü söyleyen Yılmaz, "Biz kendimiz 20 kilogram civarında ürün bekliyoruz ürettiğimiz alandan. Yeni fiyatla ilgili bir şey yok. Tamamen sezon bittikten sonra rekolteye göre fiyatlar muhtemelen değişecektir" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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