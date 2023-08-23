Safranbolu Belediyesi Su Arıtma Tesisi Günde 24 Bin Metreküp Su Arıtıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanarak Safranbolu Belediyesine devredilen su arıtma tesisinde günde 24 bin metreküp su arıtılıyor. Tesiste 13 personel, Safranbolu halkının temiz su tüketebilmesi için 7 gün 24 saat esası ile çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu halkının temiz su içebilmesi için 2021 yılında Devlet Su İşleri'nden (DSİ) devralınan Safranbolu Belediyesi Su Arıtma Tesisi tam kapasite ile çalışıyor.

DSİ tarafından yapımı tamamlanarak Safranbolu Belediyesi'ne devredilen Su Arıtma Tesisi; modern yapısı, deneyimli kadrosu ile Safranbolu halkına temiz su içirebilmek için tam kapasite çalışmaya devam ediyor. Safranbolu Belediyesi tesisinde TSE standartlarına uygun olarak günde 24 bin metreküp su arıtılıyor.

Hızar ve ihtiyaç halinde başvurulan Bulak gibi Safranbolu'yu besleyen iki önemli su kaynağının buluştuğu tesiste; 8 otomasyon personeli, 1 biyolog, 1 laboratuvar teknikeri, 1 elektrik mühendisi, tesis şefi ve müdürü ile toplamda 13 personel, Safranbolu halkının temiz su tüketebilmesi için 7 gün 24 saat esası ile çalışmalarını sürdürüyor.

Kimya ve Biyokimya olmak üzere 2 laboratuvarda biyologlar eşliğinde, kaynaklardan gelen suyun, TSE standartlarında belirtilen parametrelere uygunluğu denetlenirken, karıştırıcı ve durultucu ünitesi ile de tecrübeli personellerin nezaretinde tamamen arıtılan su Safranbolu halkının kullanımına sunuluyor.