Safranbolu Belediyesi organik tarım ürünlerini halka sunuyor

Safranbolu Belediyesi seralarında üretilen ve ata tohumu özelliği taşıyan organik tarım ürünleri, Çankaya Parkı Halkın Bakkalı'nda satılmaya devam ediyor. Belediye, iklim krizi sebebiyle tarımsal faaliyetlere önem vererek, Safranbolu halkının organik ürünlerle beslenmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu Belediyesi seralarında üretilen ve ata tohumu özelliği taşıyan organik tarım ürünleri, her hafta cuma ve cumartesi günleri, Çankaya Parkı Halkın Bakkalı'nda satılmaya devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gelecek yıllarda yaşanacak iklim krizi sebebi ile tarımsal faaliyetlere büyük önem gösteriyor. Belediye seralarında görevlerini sürdüren alanında uzman isimler ata tohumlarını toprakla buluşturarak Safranbolu halkının organik ürünlerle beslenmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda organik tarım ürünleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde Orman İşletme Müdürlüğü'nün olduğu bölgede yer alan Halkın Bakkalı'nda satışa sunulmaya devam ediyor.

Her hafta cuma ve cumartesi günleri 15.00 ve 23.00 saatleri arasında piyasadaki fiyatların altında satışı yapılan doğal ürünleri tüketen Safranbolulular, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Safranbolu Belediyesi'ne teşekkür ediyor.