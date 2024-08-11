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Safran soğanları toprakla buluştu

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve 250 bin liralık fiyatıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın soğanları toprakla buluştu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve 250 bin liralık fiyatıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın soğanları toprakla buluştu.

Safranbolu'da 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyansafran, "milli bitki" ünvanını alırken Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geçen yıl coğrafi işaretle tescillendi.

Ekim ve Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasat edilen, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece 500 gram üretilebilen safran, 250 bin liralık fiyatı ile "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor.

Öte yandan, gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan safranın soğan dikimine Ağustos ayı itibariyle başlandı.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan üretici İsmail Yılmaz, Ağustos ayı itibariyle safran soğanlarını dikmeye başladıklarını ve dikim işinin 10 gün süreceğini belirtti.

Yaklaşık 10 dönüm yeni alanda dikim yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "Dikim metodunu bu yıl değiştirdik. Farklı bir deneme yapıyoruz. Organik sıvı gübre ile dikim yapıyoruz. Otla mücadele zor olduğu için hayvan gübresi kullanmak istemedik. Sahanın üzerini dikimden sonra sıcaktan etkilenmesin diye örtü ile örteceğiz" diye konuştu.

Yılmaz, bu yıl yaklaşık 23 dönüm alanda hasat yapmayı planladıklarını aktardı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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