Sadece altın ve gümüş işlemiyor; aynı zamanda gönül köprüsü kuruyor

EFELER, AYDIN (İHA) - Yörük geleneklerinin halen sürdürüldüğü Efeler Diyarı Aydın'da yaklaşık 35 yıldır kuyumculuk yapan Akın Civan, ekonomik kriz ve tavan yapan altın fiyatları karşısında özel tasarımları ile yeni evlenecek erkeklerin imdadına yetişiyor. Sadece altın ve gümüş işlemeyen Akın Civan aynı zamanda özel tasarımları ile gençler arasında adeta gönül köprüsü kuruyor.

Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Aydın'da eskiden gelinlerin 5 beşibiryerde, 2 metre zincir, 10 bilezik ve set takımı ile gelinlik giydiğini ancak her geçen gün zorlaşan ekonomik koşulların artık buna imkan tanımadığını belirten Kuyumcu Akın "Şartlar zorlaşınca damat adayları gelinlerin gönlünü almak için göze ve gönle hitap eden özel tasarımlar talep etmeye başladı. Bir damat eski geleneklerde olduğu gibi takı takmak istese en iyi şartlarda 500 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu nedenle artık 5 beşibiryerde yerine 1 beşibiryerde, 10 bilezik yerine 5 bilezik bunun yanına da gelinin ruhunu işleyecek özel tasarımlı kolye, bileklik ve yüzük hazırlatıyor. Biz de mesleğimizin inceliklerini ve 35 yıllık tecrübemizle yaptığımız takılarla bir yandan gençlere yardımcı olup diğer yandan da gönül köprüsü kurmaya çalışıyoruz" dedi.

"Randevu ile çalışmaya başladı"

Pandeminin ve Ramazan ayının sona erip düğün sezonunun başlaması nedeniyle oldukça yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini belirten Akın Civan eşi Hatice Civan ile sürdürdüğü kuyumculuk ve takı tasarım işlerini sezonun yoğun olduğu dönemlerde randevu ile çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti. Gelinin tuttuğu takımdan sevdiği renklere, damadın anlatımına göre genç kızların gönlünü alacak tasarımlar üzerinde çalıştıklarını belirten Civan, zaman zaman kırgınların barışması için de mesai yaptıklarını kaydederek "En büyük keyif gönül köprüsü kurmak. Eskiden sadece altın ve gümüş işlerdik. Şimdi bu işlerin yanı sıra işimiz sayesinde gönül köprüsü de kurmaya çalışıyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi