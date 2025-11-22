Haberler

Sadakat Kartlarındaki Para Puanları Yıl Sonunda Geçerli Olmayabilir!

Güncelleme:
Tüketici dernekleri, sadakat kartlarındaki para puanlarının 31 Aralık itibarıyla bir kısmının geçerliliğini yitireceğini belirterek, tüketicileri puanlarını kullanmaları konusunda uyarıyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili İbrahim Güllü, tüketicilerin mağdur olmaması için puanlarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Tüketici dernekleri, 31 Aralık itibarıyla sadakat kartlarında biriken para puanların bir kısmının geçerliliğini yitireceğini belirterek, tüketicileri yıl sonu gelmeden puanlarını kullanmaları konusunda uyarıyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadakat kartlarının firmaların ve bankaların müşterilerini kaybetmemek, sürekli kendisinden alışveriş yapmasını teşvik etmek, hizmetlerini kullanmaya devam etmesini temin etmek için ücretsiz veya ücret karşılığında tüketicilere verdiği kartlar olduğunu anımsattı.

Market, akaryakıt, giyim ve ulaşım gibi birçok alanda kullanılabilen kartlarda ödül veya indirim sağlanarak tüketici için cazip hale getirildiğini söyleyen Güllü, "Firmaların, tüketicilerin kazandığı para puanları yıl sonunda sıfırlaması ya da geçerliliğini sonlandırıcı uygulamalarını bilmeyen tüketiciler mağdur olmaktadır. Tüketiciler, mağdur olmamak için kartlarındaki para puanları kontrol ederek, devretmeyen puanlarını yılın son gününü beklemeden ihtiyaçları kapsamında kullanmalı." diye konuştu.

"Bilgilendirme yapılmadıysa söz konusu para puanlar silinemeyecektir"

Güllü, konuyla ilgili olarak bazı firmaların yıl sonu gelmeden para puanları kullanmalarına yönelik müşterilerini uyarmasına rağmen birçok firmanın tüketiciye bu uyarıyı yapmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bazı firmalar, tüketicilerini hem mağdur etmemek hem de alışverişe teşvik etmek için kısa mesaj ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yapıyor. Para puanlar, miller ya da alışveriş imkanı sağlayan puanlar silinecek diye yapılan ihbarlar geçerli değildir. Borçlar kanununa göre alacakla ilgili haklar 10 yıl boyunca geçerlidir. Dolayısıyla önceden ilan edilmemişse yani tüketici o kampanyaya girerken o kartı kullanırken 'şu tarihte istifade edemezsen hakların silinecektir' şeklinde bildirilmemişse, alınacak bu karar tek taraflıdır ve tüketici için hiçbir hukuki anlam ifade etmez. Böyle bir bildirim yoksa veya kampanyanın başında belli bir tarih belirtilerek sonlanacağı açıklanmamışsa para puanların tek taraflı olarak silinmesi hukuka aykırı olur."

Tüketicinin kampanyaya girerken ve kart verilirken bilgilendirilmiş, tüketici para puanlarının silineceğini bilerek kartı alsa dahi, para puanların silinebilmesi için markaların makul bir süre önceden tüketicilere para puanların ne zaman silineceğinin açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirilme yapılması gerektiğini söyleyen Güllü, "Eğer makul bir süre öncesinden, açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirme yapılmadıysa söz konusu para puanlar silinemeyecektir. Tüketicinin temel haklarından biri de bilgilendirme hakkıdır." ifadelerini kullandı.

"Tüketici 10 yıl boyunca o hak ettiği puanları kullanabilir"

Güllü, sadakat kartlarında para puan birikenlerin yıl sonu yaklaşmadan puanları kullanması tavsiyesinde bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kredi kartında olduğu gibi sadakat kartlarında da biriken puanların unutulmamasını, kullanılmasını öneriyoruz. Bankaların ve şirketlerin verdiği kartlarda biriken puanlar, tüketicinin kazanılmış hakkıdır. O puanların silinmesi hukuka aykırıdır. Tüketici 10 yıl boyunca o hak ettiği puanları kullanabilir. Tüketiciler, bilgilendirme yapılmadan silinen para puanların kendilerine geri ödenmesi için 2025 yılı için 149 bin liraya kadar olan miktarlar için tüketici hakem heyetlerine ücretsiz olarak başvuru yapabilirler."

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
