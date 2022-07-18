Sabri Ülker Vakfı'nın Genel Sekreteri Selen Tokcan oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sabri Ülker Vakfı'nın Genel Sekreteri Selen Tokcan oldu

AA - Tolga Yanık - Ekonomi
 - Güncelleme:
Sabri Ülker Vakfı'nın Genel Sekreteri Selen Tokcan oldu

Sabri Ülker Vakfı'nın Genel Sekreteri, 2018'den beri vakfın İletişim Direktörlüğü'nü yürüten Selen Tokcan oldu.

Sabri Ülker Vakfı'nın Genel Sekreteri, 2018'den beri vakfın İletişim Direktörlüğü'nü yürüten Selen Tokcan oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabri Ülker Vakfı'nın Genel Sekreterlik pozisyonuna, 2018 yılından bu yana vakfın İletişim Direktörlüğü'nü yürüten Selen Tokcan atandı. 2016 yılından bu yana vakfın Genel Müdürlük görevini yürüten Begüm Mutuş ise Yıldız Holding Kamu İlişkileri Genel Müdürü görevine getirildi. Mutuş ayrıca, vakıfta yönetim kurulu üyesi olarak da görev almaya devam edecek.

2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun olan Selen Tokcan, kariyerine 2002 yılında Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak başladı. 2004-2005'te Birgün gazetesinde editör ve Vatan gazetesinde muhabir olarak görev aldı. 2005-2009'da NTV'de haber merkezi muhabiri ve haber kuşağı editörü olarak çalışan Tokcan, 2010-2013'tea Excel İletişim Danışmanlık'ta medya direktörü olarak görev aldı. Yıldız Holding bünyesine 2013 yılında kurumsal iletişim müdürü olarak katılan Tokcan, 2016-2018'de Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı İş Geliştirme Müdürü olarak çalıştı. Tokcan, son 4 yıldır Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı İletişim Direktörü olarak görev yapıyordu.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi

Yıldız Holding Sabri Ülker Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title