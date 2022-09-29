Sabri Ülker Vakfı'nın araştırması gıda israfının boyutlarını ortaya koydu

Sabri Ülker Vakfı, Türkiye'de gıda israfına ilişkin araştırması "Tüketicinin Ekmek İsraf Araştırması-TİA 2022"nin sonuçlarını açıkladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, tüketicinin gıda ve ekmek israfına yönelik tutum ve davranışlarına ilişkin araştırmanın sonuçları, "Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü" kapsamında İspanya'nın Valensiya şehrinde düzenlenen etkinlikte duyuruldu.

Sabri Ülker Vakfı, Dünya Sürdürülebilir Kentsel Gıda Merkezi (CEMAS) ve Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC) tarafından ortaklaşa düzenlenen "Gıda İsrafı ve Gıda Kaybı Önleme Eylemleri Basın Konferansı"nda, gıda israfı konusunda AB genelinde yapılan çalışmalar, Türkiye'nin gıda israfı konusundaki uygulamaları ve Sabri Ülker Vakfı'nın farklı kurumlarla yürüttüğü gıda israfını önleme girişimleriyle ilgili deneyimleri paylaşıldı.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı ve Gıdanı Koru Kampanyası Koordinatörü Zeynep Özkan ve Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Selen Tokcan, Türkiye'den son durum ve çalışmaları paylaştı.

" Türkiye'de, günlük 4,9 milyon ekmek israf ediliyor"

UNEP 2021 raporuna göre 214 ülke arasında 15. sırada gıda israfının en fazla yaşandığı ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, 2020'de yapılan son araştırma her yıl 18,1 milyon ton gıda israf edildiğini ortaya koyuyor.

Çöplerdeki atık miktarının yüzde 52'sini gıdanın oluşturduğu Türkiye'de, günlük 4,9 milyon ekmek israf ediliyor. En çok kayıp ise meyve sebzede yaşanıyor. Türkiye'nin israf karnesinde üretilenin yaklaşık yüzde 50'sinin kayıp olduğu meyve ve sebze tüketiminden sonra yılda 2000 bin litre ile içecek sektörü, 4,2 ton kayıp ile de hizmet sektörü başı çekiyor.

Türkiye'deki evsel gıda atığı ise yılda tahmini 7 milyon 762 bin 575 ton. Bu oran yılda kişi başı 93 kilograma denk geliyor. Bu verilerden yola çıkarak ekmek tüketimi özelinde araştırmayı gerçekleştiren vakfın verileri, israfın temel nedenleri üzerine mevcut koşulların gözden geçirilmesi için çağrıda bulunuyor.

Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. İrfan Erol'un liderliğinde gerçekleştirilen araştırma, Türkiye genelinde 12 ilde, 18 yaş üzeri 2 bin 400 kadın ve erkek katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı.

Araştırma, salgın sonrasında değişen gıda tüketim alışkanlıklarına dair en güncel ve kapsamlı araştırmalardan biri olarak da büyük önem taşıyor.

"Gıdanı Koru kampanyasıyla haneler yaklaşık 80 milyon dolar tasarruf etti"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Zeynep Özkan, bakanlık tarafından yürütülen "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" kampanyası hakkında bilgi verdi.

Özkan, "Gıda israfına yönelik her türlü farkındalık projesi çok önemli. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde, gıda kaybı ve israfı hakkında kamuoyunun farkındalığını artırmak ve gıda tedarik zincirindeki tüm aktörleri harekete geçirmek için Gıdanı Koru ulusal kampanyamız devam ediyor.

Kampanya çıktılarımıza göre, tüketiciler daha az israf etmeye başladı ve haneler yaklaşık 80 milyon dolar tasarruf etti. Tarih etiketleri farkındalığında yüzde 20 artış, aşırı pişirme ve porsiyonlamada yüzde 40 azalma, atık gıdaların geri dönüşümünde ise yüzde 22 artış gözlendi. Tüketicilerin yüzde 93'ü kampanyayı faydalı buluyor ve yüzde 84'ü artık gıda israfı konusunda daha temkinli." ifadelerini kullandı.

"Dünyada 700 milyona yakın insan açlıkla mücadele ediyor"

Gıda israfının hem Türkiye hem de dünya genelinde çok önemli bir sorun olduğunu ifade eden Tokcan da dünyada 700 milyona yakın insanın açlıkla, 670 milyondan fazla insanın ise obezite ile mücadele ettiğine dikkati çekerek, gıda israfı konusunda tüm tarafların birlikte hareket etmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Tokcan, "Vakfımız, gıda israfına yönelik çok küçük yaşlardan itibaren farkındalık sağlanmasını hedeflemek üzere FAO ile iş birliğine giderek ortak bir çalışma başlattı. 2011'den bu yana Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün iş birliğinde ilkokullarda yürüttüğümüz 'Yemekte Denge Eğitim Projesi', bu sene gıda israfına yönelik bilgilendirici FAO materyalleri ile zenginleşerek çocuklarımızla buluşuyor. 7 milyon öğrenci, ebeveyn ve öğretmene ulaşan proje, israfa yönelik tutum ve davranışların sonuçlarına yönelik çocukların eğitilerek daha bilinçli tüketiciler olmasına katkı sunacak." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC) Genel Direktörü Laura Fernandez Celemin de Avrupa'nın israf karnesinin parlak olmadığını ve gıda israfıyla mücadelenin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "AB, ithal ettiğinden çok daha fazla yiyeceği çöpe atıyor. Avrupa ülkeleri yıllık 153 milyon ton gıda israf ediyor ve bunun da kıtaya sevk edilenden en az 15 milyon ton fazla olduğu görülüyor. Bu nedenle tüketiciye yönelik farkındalık sağlamak üzere iletişim kampanyaları düzenlemek büyük önem taşıyor." bilgisini verdi.