Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pisti yapımında sona yaklaşılıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesini ikiye katlayacak olan 2. pistin yapımı tamamlanmak üzere. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın incelemelerde bulunacak ve sürece ilişkin basın açıklaması yapacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesini ikiye katlayacak 2. pistin yapımında sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı yeni pist inşaatında incelemelerde bulunması ve sürece ilişkin basın açıklaması gerçekleştirmesi bekleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesini ikiye katlayacak olan ve yolcu kapasitesini 30 milyondan 70 milyona çıkartması planlanan 2'nci pistin yapımında sona yaklaşıldı. İkinci pist ile birlikte havalimanına yeni bir terminalin de kazandırılması planlanırken, bakım tesislerinin hizasına yapılacak bu terminal ile yolcu akışının hızlandırılması bekleniyor. Yeni pistin devreye girmesi ile birlikte eski pistin yaklaşık 6 ay sürecek bir bakıma alınması planlanırken, 2024'ün başından itibaren iki pistli operasyonun başlaması ön görülüyor.

Bakan Uraloğlu incelemede bulunacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Eylül Çarşamba günü saat 12.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Yeni Pist inşaatında incelemelerde bulunacak. Bakan Uraloğlu, incelemenin ardından pistin yapım sürecine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirecek. - İSTANBUL