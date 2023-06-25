Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2,5 milyon liralık kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yasa dışı yollardan kargo ile gönderilen 25 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Toplam değeri 2,5 milyon lira olan kaçak ürüne el konuldu.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbari çalışmalarda, yurt dışından Sabiha Gökçen Havalimanı'na yasa dışı yollardan kargo ile elektronik sigara tütünü gönderileceği tespit edildi. Geçici depolama alanına intikal eden kargonun belgelerine bakıldığında 'kozmetik bakım ürünü' olarak beyan edilmiş olduğu görüldü. Kargodaki koliler x-ray cihazından geçirildi ve tarama neticesinde bütün kolilerde birbirine benzer şekilde şüpheli yoğunluk bulunduğu tespit edildi. Başlatılan fiziki aramada kolilerde yüklü miktarda elektronik sigara tütünü bulunduğu ortaya çıkarıldı. Toplamda 25 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Yapılan tespitlerde 2 milyon 500 bin lira değerinde olduğu anlaşılan kaçak elektronik sigaraya el konuldu. Olayla ilgili soruşturmaya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam ediliyor.