Sabancı Vakfı, Hatay'da 3 okulun inşaatını tamamlayarak eğitime hazır hale getirdi

Sabancı Vakfı, " Hatay'a 3 Ayda 3 Okul" sözü kapsamında, bölgedeki 3 okulun inşaatını yılın ilk yarısında tamamlayarak eğitime hazır hale getirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ilk ders zilinde sınıfları dolduran öğrenci ve öğretmenlerin heyecanına ortak oldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda eğitime ve şehre kazandıran Sabancı Vakfı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 21 Haziran'da da Sabancı Lassa ve Sabancı Arsuz ortaokullarının inşaatlarını tamamlayarak 2023-2024 eğitim öğretim dönemine hazır hale getirmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler Sabancı, 6 Şubat'ta gerçekleşen büyük depremlerden hemen sonra bölgenin en önemli akut ihtiyaçlarını oluşturan konaklama ve hijyen konularında hızla aksiyona geçtiklerini ve depremden etkilenen vatandaşlar için imkanlarını seferber ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İlk şok geçtikten sonra, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda gördük ki en büyük ihtiyaçlardan biri okul. Vakfımızın 50 yıla yaklaşan geçmişinde eğitim, her zaman en önemli yapı taşlarından biri oldu. Bu hassasiyetimiz nedeniyle de hızla çalışmalara başladık ve depremden etkilenen iller arasında en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay için Hatay'a 3 ayda 3 okul diye yola çıktık. Yaşadığımız felaketin üzerinden 7 ay geçmişken, Hatay'a kazandırdığımız okullarımızdan biri olan Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eğitim öğretime başladığı gün, ilk ders zilinde burada olmaktan mutluluk duyuyorum.

Bu sıralara ilk defa oturan öğrencilerin yanlarında olmak, bugünü onlarla paylaşmak için aylar öncesinden bugünü takvimlerimize kaydetmiştik. Çünkü bizim anlayışımıza göre okul inşa etmek sadece binadan ibaret değil. İşlerimizde her zaman pazar payından öte gönül payı için çalışırız. Bu yüzden, tüm işlerimizde olduğu gibi yaptığımız okulların imkanlarının iyileştirilmesi, eğitim kalitesinin yüksek olması için de okullarımızla daima sıcak ilişkiler kurarız. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, biz yapılana bakıyoruz. İlk ders zili çaldığında burada olmak bu nedenle hem benim hem de çalışma arkadaşlarım için çok önemli."

"Cumhuriyetimizin 100. yılında görevimiz henüz bitmedi"

Sabancı, deprem bölgesindeki en önemli konuların başında çocukların, gençlerin ve öğretmenlerin okul ortamında buluşması ve eğitimin kaldığı yerden devam etmesinin geldiğini vurguladı.

"Eğitim varsa gelecek var, medeniyet var, iyileşmek var dedik. Brisa, Enerjisa gibi Sabancı Topluluğu şirketlerimizin ve yabancı ortaklarımızın da iş birliğiyle hemen aksiyona geçtik. Özellikle yabancı ortaklarımızın hemen desteğe koşması beni çok etkiledi, bunu asla unutmayacağım." ifadelerini kullanan Sabancı, ilk etapta en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay'a 3 ayda 3 okul kazandırmak için çalışmalara başladıklarını, rekor sürede de okulları tamamladıklarını belirtti.

Sabancı, şu değerlendirmede bulundu:

"Ne mutlu ki o beklediğimiz büyük gün geldi çattı, öğrenciler okul koridorlarını ve sınıfları doldurdu. Bu özel günde öğrencilerin ve öğretmenlerin heyecanına ortak olmak için ben de buradayım. Bugün öğrencilerin gözündeki ışığı, umudu görmekten güç aldım. Bölgedeki çocukların, gençlerin ülkenin her noktasındaki öğrencilerin ulaşabildiği imkanlara ulaşması mühim bir mesele. Cumhuriyetimizin 100. yılında bizim bu konudaki görevimiz henüz bitmedi. Bu anlamda, Hatay'ın Hassa ilçesinde bir okul açılışı daha gerçekleştireceğiz. Ayrıca tüm Sabancı Topluluğu şirketlerimizin ve Vakfımızın güç birliğiyle sürdürdüğü, gönüllülük esasına dayanan ve her yıl büyüyen Cumhuriyet seferberliği kapsamında ekim ayında Hatay'a kazandıracağımız yenilikler de olacak. Eğitimin kesintisiz bir şekilde sürmesi ve niteliğinin artırılması için bugün olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."