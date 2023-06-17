Sabancı Holding, Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmeliyet Altın Ödülü'nü kazandı

Sabancı Holding, 2021 yılında başlattığı ve son 2 yılda Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüşen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği projesi ile, 2023 Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmeliyet Altın Ödülü'ne layık görüldü.

Sabancı Holding, 2021 yılında başlattığı ve son 2 yılda Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüşen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği projesi ile, 2023 Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmeliyet Altın Ödülü'ne layık görüldü.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding'in ödülü, Londra'nın tarihi St. Paul Katedrali'nde düzenlenen törenle, Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Pelin Erkıralp'e takdim edildi.

Dünyanın dört bir yanından 500'ün üzerinde projenin değerlendirildiği etkinlik kapsamında ödüle layık görülen Sabancı Holding'e, aynı zamanda The Green Organization tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dünya Lideri unvanı da verildi.

Bu kapsamda, Sabancı Holding, gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek The Green World Awards'ta (Yeşil Dünya Ödülleri) Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Pelin Erkıralp, Sabancı'nın öncü ve örnek olma vizyonunu kurumsal sosyal sorumluluk alanında da ortaya koymuş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Erkıralp, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladığımız bu anlamlı senede, uluslararası camiada böyle bir ödüle layık görülmek bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Bu proje, sadece bizim sosyal vizyonumuzun, insan ve toplum odaklı bakış açımızın bir göstergesi değil, bunun ötesinde Sabancı'nın Cumhuriyet'e ve Atatürk değerlerine olan bağlılığının simgesi.

Sabancı Topluluğu olarak, önümüzdeki dönemde de Cumhuriyet'i sahada çalışarak yüceltmeye; ülkemizin toplumsal kalkınmasına öncülük etmeye devam edeceğiz. Başta Yönetim Kurulu Başkanımız Güler Sabancı ve CEO'muz Cenk Alper olmak üzere, bu projeyi sonuna kadar sahiplenen tüm Sabancı Gönüllüleri'ne ve tüm Topluluk çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."