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Sabancı Gençlik Seferberliği'ne 5 Binden Fazla Başvuru Geldi

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Sabancı Topluluğu tarafından hayata geçirilen Sabancı Gençlik Seferberliği projesine bir buçuk aylık süreçte 5 binden fazla başvuru geldi. Türkiye'nin 79 farklı ilinden üniversite öğrencilerinin, sivil toplum çalışanlarının, girişimcilerin, akademisyenlerin ve farklı meslek gruplarından çalışanların ilgi gösterdiği projede 4 odak alan belirlendi.

Sabancı Topluluğu tarafından hayata geçirilen Sabancı Gençlik Seferberliği projesine bir buçuk aylık süreçte 5 binden fazla başvuru geldi.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, mayıs sonunda duyurusu yapılan ve Türkiye çapında 18-34 yaş aralığındaki herkese açık olan Sabancı Gençlik Seferberliği 5 binden fazla başvuru aldı.

Türkiye'nin 79 farklı ilinden üniversite öğrencilerinin, sivil toplum çalışanlarının, girişimcilerin, akademisyenlerin ve farklı meslek gruplarından çalışanların ilgi gösterdiği projede 4 odak alan belirlendi.

Başvuruların yüzde 60'tan fazlası dijital teknolojiler alanında gerçekleşirken, enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve mobilite çözümleri kategorilerine yapılan başvuruların toplam sayısı ise 2 bine yaklaştı.

"Türkiye'de yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, projenin ilk aylarında gördüğü ilgiden son derece mutlu olduklarını belirtti.

Projenin Türkiye'ye, iş dünyasına, yenilik ekosistemine çok önemli bir mesaj olduğunu aktaran Alper, "O mesaj da şu, gençlerimiz aslında umutlarını yitirmiş değil. Gençlerimizin yüreği burada atıyor. Hayallerinde, tutkularında Türkiye her zaman en üst sırada." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında hayata geçirecekleri çalışmalarla, hayallerine giden yolda gençlerin yanında olacaklarını vurgulayan Alper, "Bunu yaparken, ülkemize de yeni teknolojiler kazandıracak, Türkiye'de yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atacağız." açıklamasında bulundu.

Yoğun başvuruların proje için canla başla çalışan Sabancı Gönüllüleri için de ayrıca bir motivasyon sağladığını belirten kaydeden Alper, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, projeye emek veren tüm topluluk çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. 16 Temmuz'da açıklanan üniversite sınav sonuçları neticesinde, birçok gencimizin yine yurt dışına gittiğini göreceğiz. Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşmayı ilke edinen, Türk gençliğine her koşulda inanan bir Topluluk olarak, biz onlara 'Neden gidiyorsunuz?' diye sormak yerine, onlara kalmaları için ilave bir motivasyon sağlamayı tercih ediyoruz. Konuşmakla yetinmiyor, aklımızdakini, kalbimizdekini aksiyona dönüştürüyoruz. Sabancılı sorumluluğuyla hareket ederek, 'beyin göçünü beyin gücüne çevirecek' bir seferberlik ateşi yakıyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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