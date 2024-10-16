Üye Girişi
Haberler

Sabancı ARF Programı Üçüncü Dönemini Tamamladı

Sabancı ARF Programı Üçüncü Dönemini Tamamladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabancı Topluluğu'nun girişimcilik ekosistemine katkı sunmak amacıyla başlattığı Sabancı ARF Almost Ready to Fly programının üçüncü dönemi, toplam 82 milyon liralık ön tohum yatırımı almayı başaran 5 girişim ile sona erdi.

Sabancı Topluluğu tarafından, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunma amacıyla hayata geçirilen Sabancı ARF Almost Ready to Fly girişim hızlandırma programının üçüncü dönemi tamamlandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Topluluğu'nun odak alanları olan "Enerji ve İklim Teknolojileri", "İleri Malzeme Teknolojileri", "Dijital Teknolojiler" ve "Sağlık Teknolojileri" iş kollarındaki fikirlerin değerlendirme kapsamına alındığı üçüncü dönem programı sonunda, Inversense, Biomix, Beespencer, MyGenomeScreen ve ICARBON Sabancı ARF Almost Ready to Fly platformundan toplam 82 milyon liralık ön tohum yatırımı almayı başardı. Yatırım Jürisi değerlendirmesi sonucunda, tohum yatırımına hak kazanan girişimler Demo Day'de duyuruldu.

Söz konusu girişimler, aldıkları tohum yatırımı sayesinde ürünlerini ticarileştirme ve şirketlerini büyütme imkanına sahip olacak. Bu süreçte Sabancı'nın bilgi birikimi ve müşteri ağından da aktif şekilde yararlanabilecek girişimler, Sabancı'nın yeni ekonomi odaklı büyüme stratejisinin önemli itici güçlerinden biri olacak.

Sabancı Topluluğu tarafından 2022'de başlatılan programa bugüne kadar katılan girişim sayısı 43 olurken, bu girişimlerden 19'u ön tohum yatırımına layık görüldü. Ön tohum yatırımlarının yanında, tüm girişimlere sağlanan 30'ar bin dolarlık nakit desteklerle birlikte, üç dönemde girişimcilere sağlanan ayni ve nakdi desteklerin toplam büyüklüğü 221 milyon lirayı buldu.

Türkiye'nin dört bir yanından girişimcilere ve Sabancı Topluluğu çalışanlarına açık olan programa başvurular, Sabancı ARF Almost Ready to Fly'ın internet sitesinde yer alan form üzerinden alınıyor. Değerlendirme süreci sonunda programa kabul edilen girişimciler, birebir mentörlük almaya ve Grup şirketleriyle tanışmaya başlıyor.

20 hafta boyunca Sabancı Holding'in İstanbul'daki merkezi Sabancı Center'da kendilerine özel olarak hazırlanan alanda çalışan girişimlere, ürün ya da hizmet prototiplerini geliştirmek, ilk müşteri bağlantılarını yapmak veya kestiği fatura sayısını artırmak için 30'ar bin dolarlık nakit destek imkanı sağlanıyor.

Girişimciler, 20 haftalık program sonunda projelerini Yatırım Jürisi'ne sunma şansı elde ederken, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan girişimciler, Sabancı ARF Almost Ready to Fly ön tohum yatırımına hak kazanıyor.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi

Teknoloji istanbul Ekonomi Güncel Enerji

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa akın etti

 Depreme çalışırken yakalandılar! 'Koşma' dese de dinletemedi

Depreme çalışırken yakalandılar

 5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk sözler
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
03 nerenin plakası? 03 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 18 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Altın yükselecek mi? 16 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? 02 nerenin plakası? 02 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Malatya depremi hakkında Naci Görür ne dedi? MALATYA'DA DEPREM! Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi? Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Ekim Çarşamba Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı? Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da kaç gün tatil edildi? Rüyada örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada örümcek görmek ne demek diyanet? Türkiye'nin en zengin şehirleri! Türkiye'nin en zengin ili neresi? Rojin Kabaiş otopsi sonucu belli oldu mu? Rojin Kabaiş nasıl öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.