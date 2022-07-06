Saatlerin Türkiye'de serbest dolaşıma giriş işlemlerinde değişikliğe gidildi Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda menşeli olmayan saat cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri belirlendi. Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda menşeli olmayan saat cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri belirlendi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, AB'nin yanı sıra EFTA, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda menşeli olmayan saat cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, Ankara, Antalya, Erenköy, İzmir, İzmit ve Muratbey gümrük müdürlüklerinden yapılacak. AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Büyük Britanya Avrupa Birliği Kuzey İrlanda Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Saatlerin Türkiye'de serbest dolaşıma giriş işlemlerinde değişikliğe gidildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.