Üye Girişi
Haberi Paylaş

S&P, Türkiye'nin kredi notunu güncelledi

Ekonomi Haberleri

S&P, Türkiye'nin kredi notunu güncelledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye düşürdü, kredi notu görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye düşürdü, kredi notu görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "B"ye indirildiği, kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Türkiye Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title