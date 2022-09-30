S&P, Türkiye'nin kredi notunu güncelledi Ekonomi Haberleri Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye düşürdü, kredi notu görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye düşürdü, kredi notu görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi. S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "B"ye indirildiği, kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu kaydedildi. Ekonomi Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay Türkiye Ekonomi Haberler

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