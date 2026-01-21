Haberler

S&P Global'den Türk bankalarının karlılığında 2026'da mütevazı iyileşme beklentisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

S&P Global'in raporuna göre, yüksek net faiz marjlarının Türk bankalarının karlılığında 2026'da mütevazı bir iyileşmeye yol açacağı öngörülüyor. Sertleşen ekonomik dengesizliklerin bankaların varlık kalitesine baskı yapması bekleniyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, yüksek net faiz marjlarının, 2026'da Türk bankalarının karlılığında mütevazı bir iyileşmeye yol açacağı öngörüsünde bulundu.

S&P Global'in "Türkiye Bankacılık Görünümü 2026" başlıklı raporuna göre, Türk bankalarının bu yıl yeterli sermaye seviyelerini koruması bekleniyor.

Ekonomideki bazı dengesizlikler ise bankaların varlık kalitesine baskı yapmaya devam ederken, dış borç devir oranları arttı ve mevduatlardaki dolarizasyonun mevcut seviyelerde istikrar kazanması öngörülüyor.

Yüksek net faiz marjlarının, 2026'da Türk bankalarının karlılığında mütevazı bir iyileşmeye yol açacağı, para politikasının istikametinin ise hızı ve büyüklüğü açısından en önemli "risk unsuru" olabileceği değerlendiriliyor.

Suriye ve İran'da artabilecek gerginliğin, Türkiye'nin ticaret dinamiklerini etkileyebileceği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faiz oranındaki indirimlerini sürdürerek yıl sonunda yüzde 27 ila yüzde 30 seviyesine düşüreceği öngörülüyor.

Bankaların kar marjlarındaki toparlanma hızının ve kısa vadeli kazanç büyümesinin gelecekteki politika faiz indirimlerinin büyüklüğüne ve zamanlamasına bağlı olacağı, para piyasası araçlarını kullanan ve vadesiz mevduatlara daha fazla güvenen bankaların, kar marjlarındaki toparlanmadan daha hızlı ve daha büyük ölçüde faydalanabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Fener kariyeri bitti! İşte yeni takımı
Yağmurda çocuklarını dilendirdi, tepki gösteren vatandaşı tehdit etti

Şok eden sözler! "Seni dövdürürüm"