S&P: Avrupa ekonomisinde yumuşak iniş devam ediyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), enflasyondaki düşüş ve dayanıklı iş gücü piyasaları nedeniyle reel gelirde artış beklendiğini belirterek, Avrupa ekonomisinde "yumuşak inişin" kısa vadede en olası senaryo olmaya devam ettiğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), enflasyondaki düşüş ve dayanıklı iş gücü piyasaları nedeniyle reel gelirde artış beklendiğini belirterek, Avrupa ekonomisinde "yumuşak inişin" kısa vadede en olası senaryo olmaya devam ettiğini bildirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, Avro Bölgesi için ekonomik görünümün "yumuşak inişe" işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, enflasyondaki düşüş ve dirençli iş gücü piyasaları nedeniyle reel gelirlerde artış beklendiği, Avrupa ekonomisinde "yumuşak inişin" kısa vadede en olası senaryo olmaya devam ettiği aktarıldı.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun 2024'te 2 puan azalışla ortalama yüzde 2,9'a düşeceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, ücretlerin ise yüzde 4 artmasının ve istihdamın durağanlaşmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, açık iş pozisyonlarının azaldığı ancak tarihsel standartlara göre yüksek kalmaya devam ettiğine işaret edilerek, bunun gelecek 12 ayda işsizlik oranlarında ani bir artış olasılığını azalttığına dikkat çekildi.

Gelecek yılın ilk yarısında beklenen ekonomik yavaşlamanın seyrinin değiştiği belirtilen açıklamada, hizmet sektöründeki güçlü ivme azalırken imalat sektöründeki durumun iyileştiği kaydedildi.

Öte yandan S&P'den yapılan bir diğer açıklamada ise Hollanda'daki seçim sonuçlarının, koalisyon kurmanın karmaşık bir süreç olabileceği anlamına geldiği, ancak sonuçların ülkenin kredi notu üzerinde doğrudan etkisinin olmadığı dile getirildi.