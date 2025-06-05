Rusya, Yerli Uçak Üretimi için Yüzde 100 Yerli Filoya Geçişi Vurguladı

Rusya, Yerli Uçak Üretimi için Yüzde 100 Yerli Filoya Geçişi Vurguladı
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Rostec, yabancı uçak üreticilerinin dönüşü konusunda umutlu olmadıklarını belirtirken, Rus hava yolu filolarının tamamen yerli üretim uçaklarla donatılması gerektiğini ifade etti. Açıklamada, yabancı üreticilere güvenilmediği vurgulandı.

Rusya'nın en büyük savunma sanayisi şirketi Rostec'ten, yabancı uçak üreticilerinin Rusya'ya dönmeyebileceklerini ve Rus hava yolu filolarında yüzde 100 yerli üretim uçakların kullanılması gerektiği ifade edildi.

Rostec'ten yapılan yazılı açıklamada, Boeing ve Airbus'ın Rus pazarından çekilerek "tercihlerini yaptıkları" belirtildi.

Söz konusu şirketlerin güvensizlik yarattığına işaret edilen açıklamada, "Yabancı uçak üreticilerinin pazarımıza geri dönmesine izin verilen senaryo gerçekçi görünmüyor ve vatanseverlikten yoksun bir yaklaşımdır. Rus kültüründe, bize ihanet edenlere tekrar güvenmek yoktur." denildi.

Açıklamada, Rusya'nın yerli uçak üretimini artırması gerektiği vurgulanarak, "Yerli havacılık endüstrisi için arzu edilen tek yol, hava yolu filolarında yüzde 100 Rus yapımı uçakların kullanılmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için istikrarlı bir şekilde çalışmalıyız." ifadelerine yer verildi.

Batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus hava yolu şirketlerine hava sahalarını kapatırken, Boeing ve Airbus gibi şirketler de uçak ve yedek parça teslimatlarını durdurmuştu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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