Rusya, yaş meyve ve sebze ihracatındaki yasakları kaldırıyor

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya'ya gelen Rus heyetin yaş meyve ve sebze üretim, paketleme, laboratuvar yerlerinde yaptıkları incelemelerin ardından ihracattaki yasakları kaldırdıkları yönünde bildirimde bulunduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Karmazin Anton Pavlovich önderliğindeki Rus heyetin, 4 Nisan'da Antalya'ya gelerek saha çalışması yaptığını belirtti.

Heyetin seralarda, paketleme tesislerinde ve laboratuvarda incelemelerde bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Antalya'ya gelen Rus heyet, ihracat yasağının tüm yaş sebze ve meyve ürünlerinde kaldırıldığını açıkladı. Konuyla ilgili resmi yazının da Rusya tarafından ülkemize gönderildiğini bildirdiler. Bu gelişme sektör ihracatçılarımızı heyecanlandırdı ve beklentileri artırdı." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'den Rusya'ya tüm yaş meyve ve sebze ürün ihracatındaki engeli kaldıracak resmi yazıyı bir an önce beklediklerini kaydetti.

Rusya'ya bölgelerinden domates, biber, patlıcan, üzün, incir, kiraz, şeftali, kabak, nar, greyfurt, portakal gibi ürünler ihraç edildiğini aktaran Çavuşoğlu, yasağın kalkmasıyla ihracat rakamlarının daha da artacağını dikkati çekti.