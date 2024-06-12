Rusya, Yakutistan'da Düşük Kapasiteli Nükleer Güç Santrali İçin Anlaşma İmzaladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ve Rusya Federasyonu'na bağlı Saha Cumhuriyeti (Yakutistan) Hükümeti, düşük kapasiteli nükleer güç santrali Yakutsk'un enerji üretim kapasitesinin verimli şekilde kullanılması amacıyla koşulların sağlanması ve enerji altyapısının geliştirilmesine ilişkin anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında varılan anlaşmaya, Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov ile Saha Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Kirill Bychkov imza attı.

Saha Cumhuriyeti Hükümeti, federal yürütme makamları ve ilgili kurumlarla, Deputatskoye, Tirekhtyakh ve Kyuchus maden yatakları yakınındaki Saha Cumhuriyeti'nde bulunan elektrik hatları ve trafo merkezleri gibi dağıtım şebekeleri dahil olmak üzere söz konusu küçük modüler reaktör (SMR) için gerekli tüm elektrik altyapısını düzenlemeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov, şunları kaydetti:

"Yakutsk SMR'nin büyük endüstriyel tüketiciler için istikrarlı ve düşük karbonlu enerji sağlaması ve böylece bölgesel enerji merkezi haline gelmesi son derece önemlidir. Devreye alındığında, yeni sanayi kuruluşlarının yanı sıra sosyal altyapı ve ulaşım altyapı tesislerinin kurulmasının ve sonuç olarak bölge nüfusunun artmasının ardından SMR'nin verimli kullanımının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Yakutistan'ın Ust-Yansk ve Verkhoyansk Bölgelerindeki yatakların mevcut ve ileri dönemdeki gelişimi dikkate alındığında, maden fabrikalarının tüketimi 90 megavat elektrik kapasitesini aşacaktır."

Saha Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Kirill Bychkov da "Bir madencilik merkezi oluşturmak için büyük bir potansiyele sahip olan Yakutistan'ın Arktik bölgelerinin kalkınmasını desteklemek amacıyla her türlü çabayı göstereceğiz. Nüfusun ve eşdeğer tüketicilerin elektrik enerjisi tüketimi göz önüne alındığında, Ust-Kuyga bölgesinde 5 megavata ve Deputatsky bölgesinde 7 megavata kadar güç arzının artırılması planlanmaktadır. Ayrıca Ust-Kuyga için elektrikli ısıtma da minimum 2 megavat hacminde düşünülmektedir. Rosatom ile yaptığımız tahminler, bir RITM-200N reaktör ünitesi tarafından sağlanan 55 megavatlık kapasitenin büyük sanayi merkezi için yeterli olmayacağını göstermektedir. Dolayısıyla federal bakanlıklar ve kurumlarla Yakutistan'daki SMR'nin iki üniteli tasarımına geçişi konusunda çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.

Rus tasarımı SMR'nin inşasına yönelik projede, Rusya'ya ait nükleer güçle çalışan buzkıran filosuna ait gemilerdeki küçük reaktörlerin işletilmesinde uzun yıllara dayanan deneyimin ürünü en yeni RITM-200N tipi reaktör kullanılıyor. SMR projesinin hayata geçirilmesi, Yakutistan'ın Kuzey Kutbu bölgesinin enerjide kendi kendine yeterliliğini ve sosyal ve ekonomik kalkınmasını destekleyecek. Beş yılda bir yakıt tedariki gereken SMR, böylece son derece önemli sanayi kuruluşlarına ve sosyal tesislere istikrarlı güç sağlıyor.

Söz konusu SMR, Rusya'nın en büyük maden kaynakları merkezlerinden birinin kalbi olacak ve sanayi işletmelere güç sağlayacak. Kyuchus, Deputatskoye ve Tirekhtyakh yataklarının geliştirilmesini, ulaşım ve mühendislik altyapısının inşasını, Ust-Yansk ve Verkhoyansk bölgelerinde sosyal tesislerin inşasını ve Ust-Kuiga - Tirekhtyakh - Deputatsky 110 (220) kilovolt enerji iletim hattının inşasını kapsayan proje, Ust-Kuiga ve Ust-Yansk bölgelerinde iş ve yaşam için rahat ve gelişmiş bir alan yaratacak olumlu dönüşümler de içeriyor.