Rusya'ya Dönmek İsteyen Yabancı Markalar Yok

Rusya'ya Dönmek İsteyen Yabancı Markalar Yok
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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Roman Çekuşov, yabancı markaların Rusya'ya dönüş için henüz başvuran bir şirket bulunmadığını açıkladı. Çekuşov, tüketicilerin etkilenmemesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Roman Çekuşov, Rusya'dan ayrılan yabancı markalardan tekrar dönmek için başvuran bir şirketin henüz bulunmadığını söyledi.

Çekuşov, Soçi şehrinde düzenlenen Mallpic adlı fuarda, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus pazarını şoklara karşı korumaları gerektiğini anlatan Çekuşov, "Yabancı şirketlerin Rusya'ya aniden dönmesi veya pazarımızdan yine hemen ayrılmaları gibi durumlarda tüketicilerin etkilenmemesi gerekiyor." dedi.

Roman Çekuşov, şirketlerin, Rus pazarına dönmek için kendilerinin girişimde bulunması gerektiğine işaret ederek, "Bildiğim kadarıyla dönmek için başvuran bir marka veya şirket henüz yok." diye konuştu.

Çok sayıda Batılı şirket, Ukrayna savaşının ardından Rusya'dan ayrılmış veya faaliyetlerini küçültmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Rus şirketlerinin yeni yaptırımlara hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Batılı şirketlerin, Rusya'ya dönmek için özür dilemeleri yeterli olmayacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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