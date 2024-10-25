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Rusya ve Türkiye Ekonomik İşbirliğini Geliştirme Hedefinde

Rusya ve Türkiye Ekonomik İşbirliğini Geliştirme Hedefinde
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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Türkiye ile Rusya'nın ekonomide daha fazla işbirliği yapabileceğini ve mevcut etkileşimin artırılabileceğini belirtti. BRICS Zirvesi sırasında, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS Özel Temsilcisi Maksim Oreşkin, Rusya ile Türkiye'nin ekonomide farklı alanlarda birbirlerinden daha iyi olduğu konulara dikkati çekerek "Bu, işbirliği için geniş bir alan açıyor. Rusya ile Türkiye arasındaki etkileşim mevcut seviyeden kat be kat daha fazla olabilir." dedi.

Oreşkin, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

BRICS'in, çalışmalarıyla yeni fırsatlar ve sosyo-ekonomik kalkınmanın tüm temel alanlarında yeni araçlar yaratmayı hedeflediğini anlatan Oreşkin, "Teknoloji, eğitim, lojistik, ticaret, yatırım ve finans, çok sayıda istikamet var. Her yerde farklı ülkeler tarafından öne sürülen girişimler mevcut ve bunlar BRICS nezdinde tartışılıyor, Kazan'da çok aktif bir şekilde tartışıldı." diye konuştu.

Kazan'da düzenlenen zirvede söz konusu alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Oreşkin, "Bu nedenle, gezegenin ekonomik geleceğini belirleyecek girişimleri tartışmaya yönelik bir platform olarak BRICS Zirvesi bunun için en iyi yerdir." yorumunu yaptı.

Oreşkin, Rusya ile Türkiye'nin ekonomide önemli işbirlikleri yürüttüğüne işaret ederek, "Maalesef, Batılı ülkelerin Türkiye'ye yönelik uyguladığı baskıyı görüyoruz, ciddi engeller var." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin çok daha derin olabileceğini kaydeden Oreşkin, "Hem Rusya halkı hem de Türkiye halkı için çok daha büyük faydalar sağlanabilir. Buradaki soru; bu baskıya nasıl dayanılacağı, kendi egemenliğinin nasıl kullanılacağı, mali ve ekonomik alan da dahil olmak üzere nasıl savunulacağıdır." dedi.

Türkiye'nin kendi ekonomik egemenliğini savunan bir ülke olduğunu vurgulayan Oreşkin, bunun Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı olarak faydalı işbirliğinin gelişmesinin temeli olacağını söyledi.

Oreşkin, düzenlenen "Genişletilmiş BRICS+" toplantısında birliğe katılmak isteyen ülkelerin de yer aldığını belirterek, "Bu iyi bir gelişme çünkü bir ülkenin güçlü olduğu, sadece kendi gelişimi açısından değil, aynı zamanda tüm BRICS ülkelerinin, tüm Küresel güney ve doğunun gelişimi açısından da katkıda bulunabileceği yerleri tespit edebilirsiniz." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya'nın farklı dinamiklere sahip ekonomiler olduğunu anlatan Oreşkin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaç Rus vatandaşının tatile Türkiye'ye geldiğini kendiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla, bir ekonominin daha iyi olduğu alanlar var, başka bir ekonominin daha iyi olduğu alanlar var ve bu işbirliği için geniş bir alan açıyor. Ekonomik politikaların egemenliği ilkelerinin izlenmesi gerekiyor. Rusya ile Türkiye arasındaki etkileşim mevcut seviyeden kat be kat daha fazla olabilir."

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

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