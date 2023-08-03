Rusya ve Suudi Arabistan petrol üretimini azaltmaya devam edecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkenin gönüllü petrol ihracat kesintisine devam edeceğini belirtti. Novak, eylülde günlük 300 bin varil petrol arzını azaltacaklarını açıkladı. Suudi Arabistan ise günlük 1 milyon varillik gönüllü petrol üretim kesintisini eylülde de uygulayacak.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin gönüllü petrol ihracat kesintisine devam edeceğini belirterek, " Rusya, piyasayı dengeleme çabalarının bir parçası olarak eylülde petrol arzını gönüllü olarak günlük 300 bin varil azaltacak." dedi.

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın petrol ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin petrol ihracatını gönüllü olarak azaltmaya devam edeceğini dile getiren Novak, "Rusya, piyasayı dengeleme çabalarının bir parçası olarak, eylülde petrol arzını gönüllü olarak günlük 300 bin varil azaltacak." ifadesini kullandı.

Rusya, ağustosta da petrol ihracatını günlük 500 bin varil düzeyinde azaltmıştı.

Suudi Arabistan'dan bugün yapılan açıklamada da ülkenin günlük 1 milyon varillik gönüllü petrol üretim kesintisini eylülde de uygulayacağı bildirilmişti.