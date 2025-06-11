Rusya ve IAEA Zaporozhskaya Nükleer Güç Santrali Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi'nin başkanlık ettiği heyet, Rusya'nın Zaporozhskaya Nükleer Güç Santrali'nin güvenliği ve emniyetini sağlamak amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi başkanlığındaki heyet ile Rusya'nın kurumlar arası istişare toplantısında Zaporozhskaya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) nükleer güvenliğinin ve emniyetinin sağlanması görüşüldü.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, IAEA heyeti ile Rusya'nın kurumlar arası istişare toplantısının bir diğer turu Kaliningrad'da yapıldı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev başkanlığındaki Rus heyeti, Rostechnadzor Başkanı Aleksandr Trembitskiy, Rusya Federasyonu'nun Viyana'daki Uluslararası Örgütler nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahsızlanma ve Silah Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Mihail Kondratenkov, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birlikleri Şefi Aleksey Rtischev ve Federal Ulusal Muhafız Birlikleri Servisi Tesisler Güvenliği Genel Müdürlüğü Başkanı Vladimir Mashevskiy'den oluştu.

Taraflar, geleneksel hale gelen bir formatta gündemdeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin sürekli saldırıları altında Zaporozhskaya NGS'nin nükleer güvenliğinin ve emniyetinin sağlanmasına odaklandı. Toplantıda, santralde IAEA uzmanlarının düzenli rotasyonlarıyla ilgili konular da ele alındı. Rus tarafı, rotasyonlar sırasında önceliğin IAEA personelinin ve ilgili kurumların temsilcilerinin güvenliğinin sağlanması olduğunu vurguladı.

Likhachev, Zaporozhskaya NGS'nin yeniden faaliyete geçmesi ve üretim modunda çalışmasının sağlanması konusunda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Grossi ise, Zaporozhskaya NGS ile ilgili durum hakkındaki görüşünü paylaştı ve son dönemdeki uluslararası temasları hakkında bilgi verdi.

Görüşmelerde, Rusya ile IAEA arasındaki iş birliğine ilişkin karşılıklı ilgi duyulan diğer konular da ele alındı. Her iki taraf görüşmeyi yararlı ve şeffaf olarak değerlendirdi ve temasların sürdürülmesi konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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