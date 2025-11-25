Haberler

Rusya ve Çin Arktik LNG Projelerinde Ortaklık Kuruyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Çinli şirketlerin Arktik bölgesindeki sıvılaştırılmış doğal gaz projelerinde önemli ortaklıklar kurduğunu belirtti. Ticaret hacminin 248 milyar dolara yükseldiğini vurgulayan Novak, enerji alanındaki işbirliğini daha da geliştirme planlarını açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Çinli şirketlerin Arktik bölgesindeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinde ortak konumunda bulunduğunu belirterek, "Dış zorluklar karşısında bu projelerin uygulanmasında gerekli koşulları sağlamak için ortak çabalar son derece önemlidir." dedi.

Novak, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen, Rusya ve Çin'den yetkililerin katıldığı enerji konulu forumda konuştu.

Rusya ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde dış baskılara rağmen rekorların devam ettiğini söyleyen Novak, "2018'de 108 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacmimiz geçen yıl 248 milyar dolara çıktı. Bunun yüzde 30'undan fazlasını enerji ve yakıt sektörü oluşturdu." ifadesini kullandı.

Novak, enerji alanındaki işbirliğini daha da geliştirmeyi planladıklarını vurgulayarak, "Ülkelerimizin enerji sektöründeki etkileşimi istikrarlı bir şekilde güçleniyor, yeni içeriklerle zenginleşiyor ve gerçek bir stratejik ittifak niteliği kazanıyor." dedi.

Yaptırımlar nedeniyle gecikmelerin yaşandığı Rus LNG projelerine değinen Novak, "Önde gelen Çinli şirketler, Arktik bölgesindeki en büyük Rus LNG projelerinde ortaklardır. Dış zorluklar karşısında bu projelerin uygulanmasında gerekli koşulları sağlamak için ortak çabalar son derece önemlidir." diye konuştu.

Çinli CNPC ve CNOOP şirketleri, Novatek'e ait Arktik LNG 2 projesinde yüzde 10'ar paya sahip. CNPC'nin Yamal LNG projesinde yüzde 20, Silk Road Fund'un da yüzde 9,9 payı bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Shakira'ya kırmızı halıda şok! Bir anda gelip eteğine yapıştı

Shakira'ya çocuklarının yanında şok! Yaptığına kimse anlam veremedi
Yatırımda rota değişti, arsa değerinin en çok arttığı 10 il belli oldu

Arsa değerinin en çok arttığı 10 kenti tahmin dahi edemeyeceksiniz
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu

Yaptıkları program başlarını yaktı! İddia: Fuhşa özendirme
Kompresörle ölüme ilişkin soruşturmada 3 hastane çalışanı açığa alındı

Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Vahşette 3 kişi açığa alındı
Shakira'ya kırmızı halıda şok! Bir anda gelip eteğine yapıştı

Shakira'ya çocuklarının yanında şok! Yaptığına kimse anlam veremedi
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Seyir halindeki araca isabet etti! Korku dolu anlar kamerada
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Oyuna giren Enes Ünal, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi

Oyuna girdi, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Nereden nereye! Süper Lig'de formasını giydiği takımın stadyumunda şimdi köfte ekmek satıyor

Süper Lig'de oynuyordu! Şimdiyse o statta köfte ekmek satıyor
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Bakan Işıkhan duyurdu! Kanser ilacı dahil 15 ilaç daha geri ödeme listesinde

Kanser ilacı dahil 15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.