Rusya ve Çin arasındaki altyapı projeleri ticareti artırıyor

Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Aleksey Chekunkov, Rusya ve Çin tarafından hayata geçirilen büyük altyapı projelerinin iki ülke arasındaki ticaretin büyümesini teşvik ettiğini söyledi. Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui ise, 2022 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 190 milyar ABD dolarını aştığını belirtti.

ST. PETERSBURG, 16 Haziran (Xinhua) -- Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Aleksey Chekunkov, Rusya ve Çin tarafından son birkaç yılda hayata geçirilen büyük altyapı projelerinin iki ülke arasındaki ticaretin büyümesini teşvik ettiğini söyledi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu sırasında düzenlenen Rusya-Çin İş Diyaloğu'nda Perşembe günü konuşan Chekunkov, Heihe-Blagoveshchensk sınır ötesi otoyol köprüsü ve Tongjiang-Nizhneleninskoye sınır ötesi demiryolu köprüsü gibi altyapı projelerinin, ticaret cirosunun artmasında önemli bir rol oynadığını ve ikili ilişkilerin gelişmesinde yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Chekunkov, tarım ve temiz gıdanın yanı sıra turistik, kültürel, insani ve bilimsel bağların da Rusya ve Çin arasında umut verici işbirliği alanları olduğunu söyledi.

Çin ile Rusya arasındaki ticarette önemli bir artış yaşandığını ifade eden Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui ise, 2022 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 190 milyar ABD dolarını aştığını söyledi. Zhang'a göre iki ülke arasındaki ticaret bu yılın ilk beş ayında, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 40'tan fazla artarak olumlu gidişatını sürdürdü.