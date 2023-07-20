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Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı

Ekonomi Haberleri

Rusya, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 350 binden 500 bin tona yükseltti.

Rusya, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 350 binden 500 bin tona yükseltti.

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası, 150 bin ton artırılarak yıllık 500 bin tona çıkarıldı.

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Nisan 2022 itibarıyla 350 bin tona yükseltmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Rusya Tarım Bakanlığı Türkiye Rusya Ekonomi Haberler

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